شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة المعززة من اللقاح ترفع أداء الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التطعيم والجرعة المعززة لمن حصل على الجرعتين بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية هي الوسائل التى أثبتت فاعليتها على مستوى العالم فى تراجع أعداد الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع:"كلما زادت نسب التطعيم في المجتمع كلما قل ظهور المتحورات فى المجتمع".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الجرعة المعززة ترفع من أداء الجهاز المناعى، وتابع:"لا يوجد أبحاث علمية موثقة تقول إن الجرعات المنشطة تتسبب في تراجع الجهاز المناعى".

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لغير المطعمين ترتقع بنسبة 260 مرة ممن تلقوا اللقاح والجرعة المعززة، مشيراً إلى أن معدلات الانتشار الوبائى بمصر يتم الإعلان عنها بشكل دقيق، وتابع:" هناك رصد دقيق جداً للحالة الوبائية بالبلاد وعلى مستوى العالم أيضاً لاتخاذ ما يلزم تجاه الأمر".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوضع الصحى فى الحدود الآمنة، وتابع:" نسبة إشغال الأسرة بالمستفيات على مستوى الجمهورية لا تزيد عن 9%، وفى العنايات المركزة لا تزيد عن 41% والاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعى لا تزيد عن 23%..والحمد الله ارتفاع الإصابات لم يصاحبه دخول كبير للمستشفيات".