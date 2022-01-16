شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة الكبد.. منها تقليل الكربوهيدرات وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد أحد أكبر أعضاء الجسم، حيث يساعد في هضم الطعام وتخزين الطاقة وإزالة السموم، ويقع على الجانب الأيمن العلوي من البطن، ويحتاج الكبد إلى الحماية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل الكبد الدهني -الكحولي وغير الكحولي- والحالات المزمنة مثل تليف الكبد الذي لا يمكن علاجه، وعندما يتعلق الأمر بعلاج أمراض الكبد، فإن النظام الغذائي والتخلص من السموم هو الخطوة الأولى، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

عندما تتراكم الدهون الزائدة داخل الكبد بسبب الكحول، تُعرف باسم مرض الكبد الدهني الكحولي، ومع ذلك، عندما يحدث الشيء نفسه بسبب الإفراط في تناول السكريات المكررة والمشروبات السكرية والدهون المشبعة، يُعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وعلى الرغم من أن هذه الحالات قد لا تبدو ضارة بالصحة، يوصي الخبراء بالتدخل في الوقت المناسب لمنع الضرر طويل المدى.



فيما يلى.. بعض النصائح البسيطة التى يمكن أن تمنح الكبد حياة أكثر صحة وتعزيز طول العمر: فيما يلى.. بعض النصائح البسيطة التى يمكن أن تمنح الكبد حياة أكثر صحة وتعزيز طول العمر: عدم الإفراط بتناول الكربوهيدرات: حتى أثناء تناول الأطعمة الصحية، يحتاج الشخص إلى توخي الحذر الشديد في كل وجبة من أجل حماية الكبد، وعندما يتعلق الأمر بمخاطر الإصابة بمرض الكبد غير الكحولى NAFLD، فإن زيادة الوزن تعد عاملاً محفزًا مهمًا، ولإدارة الوزن، يمكن أن يساعد تقليل تناول الكربوهيدرات وتقييدها فى وقت معين خلال النهار، وتجنب تناولها فى المساء.

ممارسة الرياضة: مرة أخرى لصالح إدارة وزن الجسم، يوصي الخبراء بممارسة الرياضة حتى لو لم تكن تعانى من زيادة في الوزن، حيث يوصى بممارسة من 20 إلى 40 دقيقة من التمارين المعتدلة خمسة أيام في الأسبوع، والتى يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الكبد ومنع تراكمها أيضًا، مثل تمارين القلب والمقاومة.





الامتناع عن تناول الأطعمة غير الصحية والسكريات المكررة:

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى تراكم الدهون أيضًا، ومن المفارقات أن تراكم الدهون في الكبد يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة عندما يتناول الشخص الكثير من المشروبات والحلويات السكرية في النظام الغذائي، في الوقت نفسه، لا يحتاج الشخص بالضرورة إلى التقليل من كل الدهون، فعلى سبيل المثال، يمكن للدهون غير المشبعة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية أن تعمل بشكل جيد للتخفيف من مخاطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى غير الكحولى NAFLD.

فيما يلى.. بعض من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، تشمل:

-عين الجمل

-بذور الشيا

-زيت بذور الكتان

-زيت الكانولا

-بذور الكتان