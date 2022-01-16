الكشف عن سبب حدوث الأورام الدموية بعد الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:45 مساءً - منذ 3 ساعات

تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا من شخص لآخر، حيث يعاني بعض الأشخاص من أعراض طفيفة والبعض الآخر يعاني من أعراض شديدة وطويلة الأمد.

وتشير بعض الحالات الشديدة من كوفيد-19، إلى أن جلد المرضى قد يبدأ في التحول إلى اللون الأزرق، يكون سببها بعض الأوروام الدموية، وبعض أسبابها ناجم عن نقص الأكسجين في الدم وضعف وظائف الرئة.

وقال في ذلك بحسب “إزفيستيا”، اختصاصي أمراض الدم بافيل تراختمان، اليوم الأحد، إن الأورام الدموية التي تظهر عند مرضى فيروس كورونا المستجد يكون سببها الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء.

وأوضح، أن الفيروس التاجي يمكن أن يسبب اضطرابات في نظام تخثر الدم، وبالتالي يتم وصف الأدوية للمرضى لتمييع الدم ومنع تكون جلطات الدم المسماة بـ”مضادات التخثر”، والتي تثير ظهور مثل هذه الكدمات.

ويحذر اختصاصي أمراض الدم: إذا ظهرت كدمات على الجسم أثناء علاج عدوى فيروس كورونا ، فأنت بحاجة إلى إبلاغ الطبيب على وجه السرعة بذلك. ثم يقوم الأخصائي بدراسة نظام تخثر الدم بعناية أكبر، ويطلب فحوصات إضافية ويعدل مواعيده.