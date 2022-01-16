شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أوميكرون لا يسبب مرضًا شديدًا حتى لغير الحاصلين على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن متغير Omicron أقل ضررًا حتى بالنسبة للأشخاص غيرالحاصلين على لقاح كورونا، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، قالت الدراسة، إن الأشخاص غير المحصنين الذين أصيبوا بأوميكرون أقل عرضة للإصابة بمرض خطير أو لا يحتاجون إلى دخول المستشفى أو الموت مقارنة بسلالات كورونا السابقة.

وذكرت الدراسة التي قادها المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) أنه كان هناك انخفاض كبير في خطر الوفاة أثناء موجة أوميكرون في جنوب إفريقيا مقارنة بموجات كورونا السابقة.

بالنسبة للدراسة ، قارن الباحثون 11609 مريضًا من موجات كورونا الثلاث الأولى مع 5144 مريضًا من الموجة الجديدة لمتغير أوميكرون، ووجدوا أن 8% فقط من المرضى ماتوا أو تم نقلهم إلى المستشفى في غضون 14 يومًا من الاختبار الإيجابي لـ كورونا خلال موجة أوميكرون، مقارنة بـ 16.5 % في موجات كورونا الثلاث الأولى.

العدوى أو التطعيم المسبق يقلل من شدة أوميكرون

ووفقًا للباحثين، كانت الحماية الممنوحة عن طريق العدوى السابقة أو التطعيم مسؤولة بشكل أساسي عن انخفاض النتائج الحادة من عدوى أوميكرون.

وأظهرت النتائج الأولية لدراسة أمريكية أيضًا أن الأشخاص المصابين بأوميكرون كان لديهم نصف احتمالية دخول المستشفى ، وحوالي 75 % أقل احتمالية للحاجة إلى العناية المركزة ، وحوالي 90 % أقل عرضة للوفاة مقارنة بالمصابين بمتغير دلتا، وهذه الدراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

نقلاً عن بيانات من العديد من الدراسات حول شدة أوميكرون ، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشى في وقت سابق إنه على الرغم من أن المتغير قابل للانتقال بشكل كبير، إلا أنه يسبب مرضًا أقل من متغيرات بيتا ودلتا السابقة.

أظهرت دراسات من المملكة المتحدة وكندا أيضًا أن خطر الإصابة بمرض شدة أو دخول المستشفى أو الوفاة كان أقل لدى الأشخاص المصابين بأوميكرون مقارنةً بالمصابين بدلتا.

د