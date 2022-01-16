ما لا تعرفونه عن العلاج بالروائح.. قد تخلص من التوتر والآلام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 07:16 مساءً - يشير العلاج بالروائح إلى مجموعة من العلاجات التقليدية أو البديلة أو التكميلية، وقد اكتسب شعبية كبيرة مؤخراً لعلاج الكثير من المشاكل الصحية مثل الصداع وقلة النوم والتهاب الحلق والتوتر والإرهاق. ‎

ولا يقتصر العلاج بالروائح العطرية على الروائح الجميلة للزيوت الأساسية فحسب، بل يتعلق باستخدام مستخلصات نباتية تسمى الزيوت الأساسية، إما عن طريق استنشاقها من خلال أنفك أو وضعها وتدليكها على الجسم.‎

فيما يلي أهم فوائد العلاج بالروائح العطرية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: ‎

يساعد في تخفيف التوتر والقلق

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يمكن استخدام العلاج بالروائح بأي شكل من أشكاله للمساعدة في تخفيف التوتر أو القلق. ويمنح العلاج بالروائح الفرصة للجلوس بهدوء والتنفس بعمق، مما يهدئ الجهاز العصبي والذهن ويخفض ضغط الدم.‎

يحسن نوعية النوم

النوم الجيد ضروري لوظيفة الدماغ والذاكرة، ومن المعروف أن الزيوت الأساسية لها خصائص تساعد على الاسترخاء ليلاً. اللافندر، أحد أكثر الزيوت العطرية شيوعًا ويستخدم للاسترخاء والنوم. يمكنك أيضًا تجربة الزيت العطري المفضل لديك في حمام دافئ أو تخفيفه بالماء ورشه حول وسادتك للاسترخاء العميق.

الإرهاق والتعب

تتمتع الزيوت الأساسية بخصائص كيميائية فريدة توفر مجموعة من الفوائد الصحية. يمكن أن يؤثر بعضها على العقل ويساعد على الشعور بمزيد من الاسترخاء، في حين أن القليل من الزيوت الأساسية يمكن أن تقاوم التعب أيضًا. يساعد العلاج بالروائح على تخفيف الشعور بالإرهاق، وهو مفيد في علاج حالات التعب لأنه ينشط الجسم ويوفر الاسترخاء للعضلات.

يخفف آلام العضلات

أصبح العلاج بالروائح طريقة شائعة لإدارة وتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة بما في ذلك تقلصات المعدة والصداع والرقبة وآلام الركبة وآلام أسفل الظهر والعضلات.

ما هي أفضل الزيوت الأساسية؟

هناك العشرات من الزيوت العطرية، وكلها ذات روائح مختلفة ومكونات كيميائية لها مجموعة متنوعة من الخصائص والفوائد.

فيما يلي عدد من الزيوت الأساسية الأكثر استخدامًا:

زيت اللافندر

وهو من أكثر الروائح شيوعاً في العلاج بالروائح ويساعد على تخفيف التوتر والقلق وتعزيز النوم الجيد.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي معروف على الأرجح بنشاطه المضاد للبكتيريا. يساعد التأثير المضاد للالتهابات لزيت شجرة الشاي على تهدئة وتسكين البشرة المؤلمة والمتهيجة. كما أنه يستخدم في العناية بالجروح والقضاء على قمل الرأس والسيطرة على قشرة الرأس.

زيت الليمون

يجد الكثير من الناس أن رائحة زيت الليمون معززة للمزاج، وقد يكون ضرورياً في الصباح لبدء يوم جديد بنشاط. رائحة الليمون المنعشة والحمضية والمبهجة ترسل مشاعر طيبة إلى عقلك.

زيت النعناع

يتم الحصول على زيت النعناع الأساسي من نبات النعناع، وهو ليس فقط لتنشيط أنفاسك. وفقًا للباحثين، يعتبر النعناع رائعًا لزيادة التركيز اليقظة.