شكرا لقرائتكم خبر عن متى يطلب الطبيب إجراء مسح بالأشعة المقطعية لمحجر العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسح محجر العين بالأشعة المقطعية هو أحد الفحوصات التي قد يطلبها الطبيب لفحص العين، ومحجر العين هو تجويف عظمى يحوي العين وملحقاتها من أوعية وأعصاب وعضلات، وتستخدم الأشعة السينية لتكوين صور مفصلة لمجاري العين (مدارات) العين والعظام المحيطة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يطلب الطبيب إجراء مسح بالأشعة المقطعية لمحجر العين.

كيف يتم إجراء الاختبار؟

بحسب موقع ucsfhealth سيُطلب منك الاستلقاء على طاولة ضيقة تنزلق إلى وسط ماسح الأشعة المقطعية ويتم وضع رأسك فقط داخل جهاز الأشعة وبمجرد دخولك إلى الماسح الضوئي ، يدور شعاع الأشعة السينية الخاص بالجهاز حولك ولكنك لن ترى الأشعة السينية.

يجب أن تستلقي ساكنًا أثناء الفحص، لأن الحركة تسبب صورًا ضبابية وقد يُطلب منك حبس أنفاسك لفترات قصيرة.

يستغرق الفحص الفعلي حوالي 30 ثانية وتستغرق العملية بأكملها حوالي 15 دقيقة.

لماذا يتم إجراء الاختبار

يفيد هذا الاختبار في تشخيص الأمراض التي تصيب المناطق التالية حول العينين:

الأوعية الدموية

عضلات العين

الأعصاب التي تغذي العيون (العصب البصري)

الجيوب الأنفية

يمكن أيضًا استخدام التصوير المقطعي المحوسب المداري للكشف عن:

خراج (عدوى) في منطقة العين

كسر عظم مقبس العين

جسم غريب في محجر العين

قد تعني النتائج غير الطبيعية:

نزيف

كسر عظم مقبس العين

مرض جريفز للغدة الدرقية الذى يسبب جحوظ العين.

عدوى

ورم