شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أضرار للكافيين على الأطفال.. يسبب قلة النوم ومشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد الكافيين بشكل طبيعي في أوراق الشاي وحبوب الكاكاو وحبوب القهوة وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك، يضيفه الناس إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الآيس كريم وبعض مخفوقات البروتين، ووفقًا لإحدى الدراسات، يعتبر الكافيين أكثر مواد التحفيز النفسي استهلاكًا في العالم، مصطلح "منبه نفسي" يعني أنه يزيد من نشاط الجهاز العصبي، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

وتشير الدراسات إلى مخاطر استهلاك الكافيين على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض الأخرى.

ما الضرر الذي يلحقه الكافيين بنمو الأطفال؟

الكافيين له آثار ضارة وفورية على جسم الطفل وتشمل:

صحة الدماغ

الكافيين منبه يؤثر بشكل أساسي على الدماغ والأعضاء الأخرى، وقد يسبب استهلاك الكافيين آثارًا جانبية أخرى بما في ذلك العصبية.

القلب وضغط الدم

دراسة أخرى نشرت عام 2014 في طب الأطفال درست آثار استهلاك الكافيين لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 9 سنوات وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، حيث عانى جميع الأطفال والمراهقين في الدراسة من تغيرات في ضغط الدم، حيث تسبب الكافيين فى ارتفاع الضغط، وبطء معدل ضربات القلب، ومع الجرعات العالية من الكافيين تزداد معدلات ضربات القلب.

الجهاز الهضمي

استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة، فقد يعاني الطفل الذي يستهلك الكثير من الكافين من الغثيان والقيء والإسهال.

مشاكل فى النوم والتركيز

وُجد أن الأطفال الذين تناولوا الكثير من الكافيين في نظامهم الغذائي يعانون من مشاكل في النوم والتركيز، وأظهروا قلقًا شديدًا، واحمرارًا في الوجه، وكثرة التبول، وتبعثر الدماغ، وارتفاع معدل ضربات القلب وعدم انتظامها.

سمية الكافيين

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول جرعة زائدة من الكافيين يمكن أن تؤدي إلى النوبات والسكتة القلبية، وعلى الرغم من ندرتها، فقد تحدث الوفاة عند البالغين الذين يتناولون أكثر من 10 جرامات من الكافيين، وفقًا لمقال نُشر عام 2010 في مجلة علوم الغذاء.