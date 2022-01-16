شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 1 من كل 10 أشخاص لا يزال معديا لكورونا بعد 10 أيام من الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن واحدًا من كل 10 أشخاص قد يكون لديه مستويات من فيروس كورونا الذي يحتمل أن يكون معديًا بعد فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ونُشرت الدراسة التي قادتها جامعة إكستر ببريطانيا وبتمويل من Animal Free Research UK في المجلة الدولية للأمراض المعدية " Journal of Infectious Diseases".

واستخدمت الدراسة اختبارًا تم تعديله حديثًا يمكنه اكتشاف ما إذا كان الفيروس لا يزال نشطًا أم لا، وتم تطبيقه على عينات من 176 شخصًا في إكسترا ممن ثبتت إصابتهم في اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل القياسية.

ووجدت الدراسة أن 13 % من الأشخاص ما زالوا يظهرون مستويات ذات صلة سريريًا من الفيروس بعد 10 أيام، ما يعني أنه من المحتمل أن يظلوا معديين، واحتفظ بعض الأشخاص بهذه المستويات لمدة تصل إلى 68 يومًا، يعتقد المؤلفون أنه يجب تطبيق هذا الاختبار الجديد في الأماكن التي يكون فيها الناس عرضة للخطر، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأشرفت البروفيسور لورنا هاريز من كلية الطب بجامعة إكستر، على الدراسة، وقالت: "على الرغم من أن هذه دراسة صغيرة نسبيًا، إلا أن نتائجنا تشير إلى أن الفيروس الذي يحتمل أن يكون نشطًا قد يستمر في بعض الأحيان لمدة تزيد عن 10 أيام ، ويمكن أن يشكل خطرًا محتملاً للانتقال إلى ما بعد، علاوة على ذلك، لم يكن هناك شيء ملحوظ من الناحية السريرية حول هؤلاء الأشخاص، والذي يعني أننا لن نكون قادرين على التنبؤ من هم ".

تعمل اختبارات PCR التقليدية عن طريق اختبار وجود شظايا فيروسية، بينما يمكنها معرفة ما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس مؤخرًا ، إلا أنه لا يمكنها اكتشاف ما إذا كان لا يزال نشطًا ، وأن الشخص معدي، ومع ذلك ، فإن الاختبار المستخدم في الدراسة الأخيرة يعطي نتيجة إيجابية فقط عندما يكون الفيروس نشطًا وقادرًا على الانتقال إلى الأمام.

وقال المؤلف الرئيسي ميرلين ديفيز ، من كلية الطب بجامعة إكستر، "في بعض الأماكن، مثل عودة الأشخاص إلى دور الرعاية بعد المرض، يمكن أن يشكل استمرار انتقال العدوى بعد عشرة أيام خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، وقد نحتاج إلى تأكد من أن الأشخاص في تلك الأماكن لديهم اختبار فيروس نشط سلبيًا للتأكد من أن الأشخاص لم يعدوا معديين نريد الآن إجراء تجارب أكبر للتحقيق في هذا الأمر بشكل أكبر. "