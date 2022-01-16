شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مدمن سكريات؟ جرب هذه الأطعمة الصحية للحد من تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأشخاص مدمنين على الحلويات، لكن تناول الكثير من السكر ضار بصحتك من نواحٍ عديدة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وكذلك يؤثر على العمليات المختلفة داخل جسمك، يعاني الكثير من إدمان السكر وينتهي بهم الأمر إلى استهلاك المزيد من السكر أكثر من المطلوب، هذا الإدمان يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، إذا كنت ممن يجدون صعوبة في مقاومة تلك الحلويات ، فإليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

1. الفواكه

تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي غير ضار بصحتك، كما هى محملة بالعناصر الغذائية الأساسية، يجب ألا تفوتك الفواكه الموسمية وتناول الفاكهة كلما شعرت بالرغبة الشديدة في تناول السكر، تجنب أيضًا شرب عصير الفاكهة لأنها خالية من الألياف.

2. التوت

التوت الملون مفيد لصحتك بعدة طرق، هذه الثمار الصغيرة هي قوة من العناصر الغذائية، هذه منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وسكر أقل، يمكنك تناول التوت أو إضافته إلى أطعمة مختلفة كإضافة.

3. النعناع

وفقًا للدراسات، فإن مضغ العلكة أو النعناع قد يسيطر على الرغبة في تناول السكر، يمكنك تجربة النعناع للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر، ولكن تأكد من أنها خالية من السكر المضاف واللون الصناعي وكذلك تحقق من السعرات الحرارية.

4. الزبادي بالفواكه

الزبادي مليء بالبروبيوتيك التي تعزز البكتيريا الجيدة في الأمعاء، يمكنك تناول كوب من الزبادي مغطى بالفواكه الطازجة، إنها فاكهة صديقة لإنقاص الوزن ويمكن أن تساعدك على التغلب على آلام الجوع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى وجبتك.

5. المخفوقات والعصائر

المخفوقات والعصائر هي أيضًا خيارات غنية بالتغذية للاختيار من بينها، يمكنك اختيار الفاكهة المفضلة لديك لتحضيرها بدون سكر، يمكنك أيضًا إضافة المكسرات والبذور.