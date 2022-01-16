شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض جلدية شائعة في الشتاء.. اعرف إزاى تعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشتاء، يصاب الجلد بالجفاف ويمكن أن يبدو متقشرًا وباهتًا وجافًا، ويمكن أن يصبح هدوء الشتاء عدوًا لبشرتك إذا لم يتم الاعتناء بها بكفاءة، وفى السطور المقبلة سنوضح لك بعض الحالات الشائعة التي يمكن أن تحدث نتيجة التعرض للهواء البارد القاسي خلال فصل الشتاء وكيفية محاربتها، وفقًا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

1. حب الشباب

يؤدي الإنتاج المفرط للزيوت بشكل عام إلى انسداد المسام والعدوى البكتيرية وخلايا الجلد الميتة على بشرتك، لكن الشتاء يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور حب الشباب دون إنتاج الكثير من الزيت من بشرتك، ربما يكون الشتاء هو الفصل الذي ينخفض ​​فيه استهلاك المياه بشكل عام عن المواسم الأخرى ما يؤدي إلى جفاف الجلد، يحدث حب الشباب بشكل عام على وجهك وكتفيك وصدرك وعنقك وأعلى ذراعيك.

يعمل الطقس البارد بالخارج وجلدك المصاب بالجفاف كمحفز يسبب ظهور البثور على بشرتك، في حالة جفاف بشرتك بشكل طبيعي ، فإن الحفاظ على رطوبتك سيكون أفضل توصية طوال فصل الشتاء.

2. الإكزيما

مشكلة الشتاء الشائعة جدًا والتي تسبب بشكل أساسي جفاف الجلد والحكة والتهيج، يصيب بشكل عام الوجه والركبتين والمرفقين، تتفجر هذه الحالة بسبب التدفئة الداخلية والجفاف بالخارج، لا تسمح هذه العوامل للبشرة بموازنة مستوى رطوبتها من تلقاء نفسها، يمكن أن يتسبب ارتداء طبقات كثيرة من الملابس ، أو الاستحمام بمياه ساخنة جدًا أو استخدام العديد من أغطية الأسرة في حدوث النوبات الجلدية، يحدث بشكل عام بسبب الإجهاد ، ومهيجات الجلد ، والتعرض للغبار أو المواد المسببة للحساسية ، والالتهابات.

3. تشقق الشفاه

على الرغم من عدم ظهور شكوى لدى الجميع من تشقق الشفاه في الشتاء، إلا أنها مشكلة شائعة جدًا، الشفاه لها طبقة رقيقة جدا من الجلد، إنه الجزء من وجهك الأكثر عرضة للجفاف، يمكن أن يكون تشقق الشفتين وتشققهما مؤلمًا للغاية ولا يشفى بسرعة كبيرة ويمكن أن يكون السبيل لدخول العدوى إلى جسمك أيضًا، إذا استمرت المشكلة لفترة أطول، فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

4. حساسية البرد

الحساسية من الشمس مصطلح شائع جدًا، لكن الحساسية من البرد نادرة جدًا، تسمى هذه الحساسية من البرد شرى البرد، يمكن ملاحظة ظهور بقع حمراء كبيرة على بشرتك، وهي حكة شديدة وغير مريحة ويمكن أن يصل قطرها إلى بوصة واحدة، الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من الألم هي عدم التعرض للبرد في الخارج.

5. قشرة الرأس

قشرة الرأس هي حالة جلدية تصيب فروة الرأس، يمكن أن تحدث قشرة الرأس بسبب جفاف الجلد والتهاب الجلد الدهني والحساسية لمنتجات العناية بالشعر ونمو نوع غريب من الفطريات التي تعيش فقط على فروة رأسك.

قشرة الوجه هي أيضًا مشكلة كبيرة تتطور بالتأكيد على الجلد الموجود أسفل شعر الوجه ، وتعرف باسم التهاب الجلد الدهني، يسبب الحكة والجفاف والتقشر بغض النظر عن العمر، يعمل الشتاء كعامل مساعد على زيادة قشرة الرأس وبالتالي يسبب تهيج الجلد أيضًا.

طرق العلاج:1. الترطيب

يعد ترطيب بشرتك أهم جزء من روتينك اليومي للعناية بالبشرة في فصل الشتاء، إن فكرة وضع كريم كثيف ومحمّل على بشرتك ليست الحل حقًا، رطب بشرتك كل ساعة بديلة للحفاظ على بشرة ناعمة وسلسة وتجنب التشققات.

2. شرب الماء

في بعض الأحيان ننسى أن الماء ضروري أيضًا في الشتاء، إن إرواء عطشك ليس الغرض الوحيد من شرب الماء. الماء ضروري للحفاظ على رطوبة جسمك لأنه حقيقة أن جسمك يحتاج إلى 70٪ من الماء في اليوم، كما أن الاستخدام المفرط للماء الساخن للاستحمام خلال فصل الشتاء له تأثير قاس على البشرة ، حيث يحرمها من زيوتها الطبيعية مما يجعلها أكثر جفافاً. يُنصح باستخدام الماء بدرجة حرارة الجسم للاستحمام وتجديد البشرة فورًا بعد الاستحمام بالمرطب المناسب للحصول على بشرة نضرة ورطبة.

3. مرطب الشفاه

يمكن معالجة الشفاه المتشققة بشكل جيد وعلاجها فقط باستخدام مرطب شفاه عالي الجودة أو زيوت طبيعية عضوية مثل زيت جوز الهند وزيت بذور العنب وزيت شجرة الشاي وزيت اللوز وزيت الخروع وزيت الجوجوبا مثالية لتهدئة وتغذية شفتيك.

4. تبديل الكريمات

إن استخدام نفس الكريمات على مدار العام لن يساعدك حقًا في التعامل مع الظروف المناخية والظروف المناخية المختلفة، من الأفضل استخدام التناسق الصحيح في الظروف الجوية المختلفة للتكيف معها، استخدم كريم الوقاية من الشمس كلما خرجت من المنزل.

5. التخلص من قشرة الرأس

الشامبو المضاد للقشرة هو الأفضل خلال الشتاء، يمكن أن يكون المنتج الذي يحتوي على بيريثيون الزنك مفيدًا للغاية في التعامل مع قشرة الرأس.

سيساعد التدليك بالزيت كثيرًا في إحداث تغييرات لفروة رأسك، يوازن زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند وتطبيق الصبار مستوى الأس الهيدروجيني لفروة رأسك ، ويقلل من الموت المبكر للخلايا مما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بقشرة الرأس.

اغسل شعرك بشكل صحيح ، وتناول الأطعمة المغذية التي يجب أن تشمل الأفوكادو، أوميجا 3، السبانخ، الأحماض الدهنية، التفاح، التوت، بذور الكتان ، البيض لتجنب تلف الشعر وتساقط الشعر في الشتاء.