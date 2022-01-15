شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لمرضى الربو حال هطول الأمطار وانخفاض الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح وتعليمات مهمة لمرضى الربو عند هطول الأمطار وانخفاض الحرارة نشاط الرياح السطحية. وشددت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، على أهمية الحرص على تجنب المطر والهواء البارد كونهما من مهجيات الربو. ونصحت سعود الطبية مرضى الربو بما يلي: 1- قم بتغطية الرأس والفم والأنف عند خروجك من المنزل 2- احمل معك دائمًا البخاخ الإسعافي 3- التزم باقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال وصفه الطبيب له ونصحت سعود الطبية بالتوجه إلى أقرب قسم طوارئ في حال الشعور بهذه الأعراض فورًا: – لم تستجب للبخاخ الإسعافي – تفاقمت عليك الأعراض وفقدت القدرة على التنفس والكلام – أصبت بازرقاق في أطراف الشفتين واللسان

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