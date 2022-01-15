شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من نقص الحديد فى الجسم؟.. اعرف طرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالدوار أو التعب أو ضيق في التنفس مع الصداع؟ كل هذه يمكن أن تكون علامات على انخفاض مستويات الهيموجلوبين، نقص الحديد هو السبب الجذري لمثل هذه الحالة الصحية، في حالة الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو نقص في خلايا الدم الحمراء ، يصبح من المهم جدًا زيادة تناول الفرد للحديد، غالبًا ما تكون أسباب نقص الحديد هي الاختلالات الهرمونية والأورام الليفية في الرحم والخراجات، غالبًا ما يفتقر النظام الغذائي غير الصحي إلى الأطعمة الغنية بالحديد، فإن التحول إلى نظام غذائي غني بالحديد يمكن أن يساعد في حل مستويات الهيموجلوبين المنخفضة في الدم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

أوصى خبير التغذية بتناول الأطعمة الغنية بالحديد التي اقترحتها لانخفاض نسبة الهيموجلوبين:

السبانخ

السبانخ مصدر كبير للحديد، كما أنها غنية بالكالسيوم يمكنك إضافة السبانخ إلى الكاري أو تناوله كعصائر، يمكنك أيضًا تجربة حساء السبانخ، بصرف النظر عن إطعام جسمك بمواد غذائية غنية بالحديد ، يمكنك اختيار طرق أخرى لزيادة مستويات الحديد في نظامك هذه الطرق الإضافية:

أواني حديدية

يعد الطهي في أوعية حديدية طريقة رائعة لضمان حصول جسمك على المعدن، للتأكد من أن الأطعمة الغنية بالحديد تساعد جسمك حقًا في الحصول على التغذية ، حاول طهي طعامك في أواني حديدية.

فيتامين سي

أضف فيتامين سي إلى نظامك الغذائي، يساعد فيتامين سي على تسريع امتصاص خلايا الجسم للحديد.