شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب الحصول على جرعة معززة بعد الإصابة بفيروس كورونا والآثار الجانبية "الشائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شجع ضعف المناعة بعد الجرعة الثانية من لقاح Covid ومتغير Omicron حملة التعزيز السريع في كثير من الدول، وتم تعيين اللقطة الإضافية لتوفير "حماية طويلة الأمد" ضد مرض خطير من فيروس كورونا.

توضح هيئة الصحة البريطانية NHS المدة التي يجب أن تنتظرها قبل أن تحصل على التعزيز بعد إصابتك بـ Covid وما هي الآثار الجانبية.

بعد ظهور متغيرOmicron ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير جريدة "ديلى أكسبريس" البريطانية، جاءت التوصية بالحصول على التعزيز لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، والذين تلقوا جرعة ثانية قبل ثلاثة أشهر على الأقل، في بداية ديسمبر.

تحدد مؤسسة القلب البريطانية أنه يجب على الأشخاص الانتظار 28 يومًا من يوم الاختبار الإيجابي، ستساعد هذه الفجوة على فصل أي آثار جانبية للقاح عن آثار مرضك.

"إذا كنت قد حجزت بالفعل موعدًا معززًا ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، فتأكد من تسجيل الدخول وإعادة تحديد موعد الحجز، ومع ذلك، إذا تلقيت أجسامًا مضادة وحيدة النسيلة أثناء الإصابة، فيجب عليك الانتظار 90 يومًا بعد التعافي قبل التعرض للقاح.

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي بروتينات تُصنع في المختبر تحاكي الاستجابة المناعية للجسم، وكما ذكرت إدارة الغذاء والدواءقد يتلقى بعض الأشخاص هذه الأجسام المضادة كعلاج بالتسريب للمساعدة في مكافحة الفيروس.

ما هي الآثار الجانبية للقاح كورونا؟

مثل أي دواء، يمكن أن تسبب لقاحات كورونا أيضًا بعض الآثار الجانبية، تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاحات المستخدمة ما يلي:

ألم في مكان الحقن

التعب

صداع الراس

الأوجاع

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"الغالبية العظمى من التقارير تتعلق بردود فعل في موقع الحقن (الذراع الملتهبة على سبيل المثال) والأعراض العامة مثل مرض "شبيه بالإنفلونزا"، والصداع، والقشعريرة، والتعب (التعب)، والغثيان (الشعور بالمرض)، والحمى، الدوخة والضعف وآلام العضلات وسرعة ضربات القلب.

"بشكل عام، تحدث هذه الأعراض بعد وقت قصير من التطعيم ولا ترتبط بمرض أكثر خطورة أو استمرارًا."