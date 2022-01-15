صحة ورشاقة

عاجل.. الصحة تعلن عن تسجيل 5281 حالة إصابة جديدة.. ماذا عن وفيات كورونا؟

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عبدالقادر وحيد 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 5281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 2996 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 561,542 حالة تعافي.

بينما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين،  ليصل إجمالي الوفيات إلى 8905 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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