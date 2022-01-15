مشروبات سهلة التحضير للتخلص من الكرش

بيروت - نادين محمد - تلجأ الكثيرات لاتباع الحميات الغذائية المختلفة لفقد الوزن وحرق الدهون وتحقيق حلم الوصول إلى الجسم المثالي.يكون الرجيم عادةً قاسياً، لذلك تبحثين عن طرق مثالية لحرق الدهون دون اتباع نظام للتخسيس.

ننصحكِ بتناول هذه المشروبات لحرق دهون البطن دون اتباع رجيم وشعورك بالحرمان.

مشروب الكيوي والخس والسبانخ

مزيج من هذه المكونات سوف تعطي جسمك كميات كبيرة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة لتعزيز فقدان الوزن، وتعمل كمدر للبول وتطهيره، وتساعد على إزالة السموم والسوائل المحتجزة.

المكونات

ثمرة كيوي

5 أوراق السبانخ

3 أوراق من الخس

في الخلاط الكهربائي امزجي كافة المكونات، حتى تتجانس تمامًا وتشكل عصيرًا بدون أي تكتلات، تناولي كوبًا منه إلى كوبين على مدار اليوم، فهو له مفعول السحر في حرق الدهون وتنشيط الأيض.

مشروب الخيار والكرفس

المكونات

قطع من الخيار

3 قطع من الكرفس

1 ثمرة تفاح أخضر

طريقة تطبيق المشروب:

أضيفي الخليط مع كوب من الماء.

طريقة الاستهلاك: اشربي عصير التفاح والخيار والكرفس على معدة فارغة، أو بعد الظهر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فهو منخفض في السعرات الحرارية، ويحتوي على 50 سعرة حرارية فقط.

عصير الخضراوات



أثبتت الدراسات أن تناول عصير الخضراوات بمثابة المفعول السحري الذي يساعد على إنقاص الوزن وخاصة في منطقة الكرش والأرداف لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف.

وينصح خبراء التغذية باختيار العصير الأخضر، مثل الخيار، والكرفس، والبروكلي والسبانخ والأفوكادو، والبقدونس، والنعنع، ... الخ، في محاولة لإنقاص الوزن الزائد، لأن العصائر الخضراء تستهدف حصول الجسم على نظام غذائي متكامل، كما ويعزز من عملية الهضم، ويساعد في التخلص من النفايات المتراكمة في الجسم.

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فالعصير الأخضر هو نظام غذائي نباتي مفيد، غني بفيتامينات أ، ك، ج والأملاح المعدنية التي تعطي طاقة وقيمة غذائية كافية للجسم، ويعمل العصير الأخضر على التخلص من دهون وسموم الجسم.

كما يساعد على التقليل من الشهية وإعطاء إحساس بالشبع لمدة طويلة دون مضاعفات ثانوية، علاوة على أنه قليل السعرات الحرارية، وله نتائج مذهلة في إنقاص الوزن بسهولة.

فعليك بالبدء فوراً في إدراج كوب من عصير الخضراوات في نظامك الغذائي بصفة يومية.. وإذا أردت أن تحسّن من طعم العصير، فيمكنك دائماً إضافة القليل من الفواكه للعصير مثل التفاح الأخضر والليمون والبرتقال.