لماذا يجب أن تضيف بذور السمسم إلى نظامك الغذائي خاصة فى الشتاء؟

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القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن الأطعمة الشتوية، فإن بذور السمسم هي أحد العناصر الغذائية التي تأتى فى المقدمة، حيث نستخدمها في كل مطبخ بشكل أو بآخر، نظرًا لفوائدها الصحية التى لا تعد ولا تحصى، ولعل أهمها أن هذه البذور صحية للقلب، لإنها مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والمنجنيز وفيتامين هـ والدهون غير المشبعة والألياف.

يمكن أن تساعد بذور السمسم في علاج مرض السكري وأمراض الأمعاء وارتفاع ضغط الدم أيضًا، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research، فإنها تساعد أيضًا في السيطرة على مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية المرتفعة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا تضيف بذور السمسم إلى النظام الغذائي اليومي؟

وفقًا للدراسة، فإن تناول 2-3 ملاعق كبيرة من بذور السمسم يوميًا يساعد في التحكم في الدهون ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 8-16 في المائة ويخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 8 في المائة.

كيف تؤثر بذور السمسم على الكوليسترول؟

وفقًا للدراسة، فإن السمسم فعال للغاية في السيطرة على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية السيئة، وقد أظهرت الدراسات أن السيسامين الموجود في بذور السمسم يمكن أن يساعد في منع امتصاص الكوليسترول من الأمعاء الدقيقة ويقلل من نشاط إنزيم HMG CoA reductase، الذي يشارك في صنع الكوليسترول في الجسم، كما يساعد حمض ألفا لينوليك الموجود في بذور السمسم على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وأخيرًا، الألياف القابلة للذوبان الموجودة في السمسم تخفض بشكل متواضع مستويات الكوليسترول الضار في الدم عن طريق منع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

كيف تضيف بذور السمسم إلى نظامك الغذائي اليومي؟

من الأفضل استهلاك بذور السمسم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية وقليلة السكر خلال فصل الشتاء، حيث أن أفضل طريقة لدمج هذه البذور في نظامك الغذائي اليومي هي إضافتها إلى خبز الحبوب الكاملة وكعك المافن، يمكنك أيضًا إضافة بعض البذور المحمصة إلى السلطة أو الشوربة، ويعد خلط بذور السمسم مع المكسرات والبذور الأخرى كوجبة خفيفة خيارًا جيدًا أيضًا، وخلال فصل الشتاء، يمكنك استخدام زيت بذور السمسم فى الطهى والقلي أيضًا.