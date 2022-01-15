7 علاجات سريعة تساعد على خفض سكر الدم جربيها بنفسك

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن يعانون من ارتفاع السكر في الدم بشكل دائم، يمكن أن تساعدك بعض العلاجات الطبيعية لخفض مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي للمصابين بداء السكري من النوع 2 لمساعدتك على التحكم في مستويات السكر لديك. إليك أبرز أعشاب جربيها من مطبخك يقدمها موقع timesofindia.

1-النيم

تعتبر أوراق النيم علاجاً فعالاً لعلاج مرض السكري؛ لأنها محملة بالفلافونويد والتريتربينويد والمركبات المضادة للفيروسات والجليكوزيدات، والتي قد تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم. لصنع مسحوق النيم، نأخذ بعض أوراق النيم المجففة ونطحنها في الخلاط حتى تصبح ناعمة. يمكنك تناول هذا المسحوق مرتين يومياً للحصول على أفضل الفوائد.

2-أوراق المانجو

شرب الشاي المصنوع من أوراق المانجو الطازجة يعمل بطريقة سحرية لمرضى السكري. اسلقي القليل من أوراق المانجو لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم صفيها. اشربي هذا الشاي على معدة فارغة.

3-عصير القرع

يحتوي القرع المر على مركبين أساسيين للغاية هما الكاراتين والمومورديسين، ولهما خصائص خفض نسبة الجلوكوز في الدم. اشرب عصير القرع المر على معدة فارغة كل صباح. يمكنك أيضاً تضمين طبق واحد محضر من القرع المر يومياً في نظامك الغذائي لجني فوائده.

يساعد تناول الزنجبيل بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم الإنسولين. خذ شبراً من الزنجبيل وتركه يغلي مع كوب من الماء في قدر. ينضج لمدة 5 دقائق ويصفَّى. اشربه من مرة لمرتين يومياً.

يمكن أيضاً استخدام الحلبة للسيطرة على مرض السكري، وتحسين تحمل الجلوكوز، وخفض مستويات السكر في الدم، وتحفيز إفراز الإنسولين المعتمد على الجلوكوز. إنه فعال في السيطرة على مرض السكري من النوع الأول، والنوع الثاني. ننقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل ونشرب الماء مع البذور في الصباح على معدة فارغة يومياً.

6-أوراق الكاري

استهلاك أوراق الكاري سيقلل من حساسية الإنسولين في الجسم، ويقلل من مستويات السكر في الدم. نمضغ أوراق الكاري أو إضافتها إلى الأطباق والسلطات المفضلة.

تتحكم القرفة في مرض السكري، وتخفف من مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة نشاط الإنسولين. أظهرت الدراسات أنه يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يلعب دوراً مهماً في خفض مستويات السكر في الدم في حالات مرض السكري من النوع 2. إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب ماء دافئ وتناوله يومياً. يمكنك أيضاً إضافة القرفة إلى الشاي والعصائر والحلويات.

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