شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تضر بصحة الكلى تجنبها.. منها قلة شرب الماء والإفراط فى الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الكلى عضوًا مهمًا لأنها تساعد الجسم على التخلص من النفايات السامة وتلعب دورًا مهمًا في نظام الإخراج، حيث تعمل هذه الأعضاء بلا كلل من أجل تصفية المياه الزائدة والفضلات من الدم لإنتاج السائل المعروف باسم البول، ولكن هناك بعض العادات السلبية التى يمكن أن تؤثر على عمل الكلى وتضر بصحتها، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلى.. 5 عادات تضر بصحة الكلى فيما يلى.. 5 عادات تضر بصحة الكلى قلة شرب الماء:

حوالي 60 في المائة من جسم الإنسان يتكون من الماء، هذا يجعل من الضروري الحفاظ على الجسم رطبًا جيدًا لضمان عمله بكفاءة، ويمكن أن تتعرض الكلى البشرية أيضًا لأضرار جسيمة في حالة الجفاف نتيجة قلة شرب الماء.

الإفراط فى استهلاك الملح:

الإفراط في تناول الصوديوم "الملح" يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يعرض الكلى لخطر الفشل، وللحفاظ على استهلاك صحي للملح، يجب على المرء أن ينتبه إلى نظامه الغذائي وأن يتجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والسريعة نظرًا لمحتواهم العالى من الملح.

الإفراط فى شرب الكحول:

هل تعلم أن الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الكلى، حيث يمكن أن يؤدي التأثير الضار لارتفاع ضغط الدم الناتج عن تناول الكحول إلى زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي وبالتالي يجب تجنبه.

استهلاك الكثير من المسكنات:

أصبح استخدام المسكنات شائعًا بشكل مفرط في الآونة الأخيرة، وفي حين أنه من الصحيح أن استخدامها قد يكون في بعض الأحيان أمرًا لا مفر منه، إلا أن الخبراء يوصون بتجنبها عندما يكون ذلك ممكنًا، وذلك لأن استخدام المسكنات، وخاصة العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يمكن أن يعرض الكلى لخطر التلف.

التدخين:

إذا كنت شخصًا مدخنًا منتظمًا، فتوقف عن التدخين، لأن الآثار الضارة للتدخين معروفة جيدًا، حيث من بين المضاعفات الصحية المختلفة التي يمكن أن تظهر بسبب التدخين، الإصابة بسرطان الكلى.