شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل اعتماد الصحة العالمية عقارى باريسيتيب وسوتروفيماب لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، عن أنها اعتمدت دواءين جديدين لـ فيروس كورونا، ما يوفر المزيد من الخيارات لعلاج المرض، حيث يعتمد مدى توافر هذه الأدوية على مدى طرحها على نطاق واسع وبأسعار معقولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، يوصى بشدة باستخدام العقار الأول باريسيتيب baricitinib، للمرضى الذين يعانون من كورونا الشديدة أو الحرجة، إنه جزء من فئة من الأدوية تسمى مثبطات جانوس كيناز (JAK) التي تثبط التحفيز المفرط لجهاز المناعة، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بإعطائه مع الستيرويدات القشرية.

وقال البيان، إن عقار باريستينيب هو دواء يؤخذ عن طريق الفم، ويستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، يوفر بديلاً لأدوية التهاب المفاصل الأخرى تسمى حاصرات مستقبلات "انترلوكين 6" Interleukin-6 ، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في يوليو 2021.

أوصت منظمة الصحة العالمية أيضًا بشكل مشروط باستخدام دواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة، سوتروفيماب، لعلاج كورونا الخفيف أو المعتدل في المرضى المعرضين لخطر كبير من دخول المستشفى، وهذا يشمل المرضى الأكبر سنًا والذين يعانون من نقص المناعة والذين يعانون من حالات كامنة مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والذين لم يتم تلقيحهم.

وقالت المنظمة، الدراسات جارية حول فاعلية الاجسام المضادة وحيدة النسيلة من عقار سوتروفيماب ضد متحور اوميكرون Sotrovimab .

نظرت لجنة الخبراء التي طورت الإرشادات أيضًا في عقارين آخرين لفيروس كورونا الحادة والحرجة: ruxolitinib وtofacitinib، ولكن نظرا لآثارها غير المؤكدة، قدمت منظمة الصحة العالمية توصية مشروطة ضد استخدامها.

وأوضحت المنظمة، إن توصيات اليوم، التي تشكل التحديث الثامن للمبادئ التوجيهية الحية لمنظمة الصحة العالمية حول علاجات فيروس كورونا، تستند إلى أدلة من 7 تجارب شملت أكثر من 4000 مريض مصاب بفيروس كورونا غير الحاد والشديد والحرج.

تجري منظمة الصحة العالمية مناقشات مع الشركات المصنعة لتأمين قدرة التوريد العالمية والوصول المنصف والمستدام إلى العلاجات الموصى بها حديثًا، كان الوصول إلى مسرع أدوات كورونا COVID-19 ACT-A ركيزة العلاج مع شركات الأدوية للبحث عن خطط وصول شاملة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بحيث يمكن توزيع هذه العلاجات بسرعة في كل مكان، وليس فقط في البلدان الغنية، كما تتطلع ACT-A أيضًا إلى توسيع نطاق الترخيص لجعل المنتجات في متناول الجميع.

توصى منظمة الصحة العالمية باستخدام عقاري باريسيتنيب وسوتروفيماب - baricitinib وsotrovimab – لعلاج كورونا، بعد تقييم جودة وفعالية وسلامة المنتجات الصحية ذات الأولوية لزيادة الوصول إليها في البلدان ذات الدخل المنخفض.