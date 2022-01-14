شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة للسيطرة على الإفراط فى تناول السكريات.. أبرزها الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف الكثير من الناس أن السكر عبارة عن كربوهيدرات يتواجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة والمشروبات، هذه الكربوهيدرات عند تناولها تتكسر إلى سكريات بسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة، ليس ذلك فحسب، فهناك الكثير من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكر مضاف يأتي دون علم، ويمكن أن يؤدي استهلاكها إلى العديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري وزيادة الوزن والأمراض المزمنة الأخرى.

عند الإفراط فى تناول السكر أو تتناوله بجرعة زائدة عن قصد أو عن غير قصد، فهناك عدة طرق لملاحظة ذلك، من حركات الأمعاء غير المنتظمة، وتقلب المزاج، وظهور البثور، والتجاعيد المبكرة على الوجه، والانتفاخ باستمرار، والشغف لتناول الحلويات، وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها عند تناول الكثير من السكر للسيطرة على مستوياته، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أعراض الإكثار من تناول السكر

الأطعمة الغنية بالبروتين:

عندما تستهلك الكثير من السكر، قد يرتفع سكر الدم لديك وقد لا تشعر أنك طبيعي، لذلك يوصى بتناول البروتين، حيث يبطيء الهضم، مثل البيض المسلوق وزبدة الجوز والفستق وحتى الحمص.

الأطعمة الغنية بالألياف:

عليك تثبيت نسبة السكر في الدم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والخضروات النيئة والفاصوليا والعدس وحتى الفواكه مثل التوت والأفوكادو، يمكنك أيضًا الحصول على ماء الشيا المنقوع لأنه يحتوي على الكثير من الألياف.

أطعمة البروبيوتيك:

ذكرت إحدى الدراسات أنه عندما تكون هناك بكتيريا "سيئة" موجودة في أمعائك، فإنها تتغذى على السكر ويمكن أن تؤثر حتى على الوظيفة الإدراكية، لذا إذا كنت تعتقد أنك تناولت كمية كبيرة من السكر، فتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي اليوناني، أو مخلل الملفوف، أو حتى الجبن، حيث يمكن أن يساعدك استهلاك هذه الأطعمة حقًا على الشعور بالتحسن.