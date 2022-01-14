الوصفة المغربية للتخلص من دهون البطن

بيروت - نادين محمد -

تعاني بعض السيدات من مشكلة الكرش وتراكم الدهون في منطقة البطن، وجاءت الحميات الغذائية لانقاذ العديد من السيدات من هم حرق ‏الدهون والتخلّص من الوزن الزائد.‏

اليكِ هذه الطريقة السهلة والآمنة مصدرها المغرب، وهي وصفة طبيعية تضمن ‏خسارتك للدهون المحيطة بالخصر والمعدة، فلا تتأخري عن تجربتها في المنزل .



تساعد هذه الوصفة علي حرق الدهون بشكل صحي وسريع دون التعرض إلى الدوخة أو التعب نتيجة فقدان الوزن والتي قد تؤثر على الصحة العامة .

الوصفة المغربية للتخسيس

المقادير:

كوب ماء كبير

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون

ملعقة كبيرة من البابونج المطحون

ملعقة كبيرة من الروزماري مطحون «عشبة إكليل الجبل».

طريقة التحضير:

1- أحضري وعاءً وضعيه على النار ثم ضعى الماء واتركيه حتى الغليان

2- أضيفي باقي المكونات في الوعاء

3- اتركي الخليط على النار مدة 20 دقيقة

4- قومي بتصفية الخليط جيدًا.

طريقة الاستعمال:

اشربي الخليط على الريق قبل الإفطار بساعة على الأقل، على أن يكون باردًا أو ساخنًا حسب الرغبة، ويتم تناول كوب واحد فقط يوميًّا.

أهمية شرب المياه والرياضة أثناء استخدام الوصفة

اقرئي أيضاً:مشروب للتخلص من دهون البطن بسرعة



يجب عليك شرب المياه طوال اليوم حيث يعمل الماء على خسارة الوزن الزائد شرب الماء يساعد في طرد السموم من الجسم يمنع حدوث التشنجات، ويساعد على تحسين أداء العضلات يقلل من الشعور بالجوع يجعل الجسم أقل عرضة للاجتهاد والتعب حيث يعمل علي وقاية الجسم من الجفاف.