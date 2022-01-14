هكذا غيرت الرياضة أجسام النجوم العرب

بيروت - نادين محمد - تعد ممارسة التمارين الرياضية أساسية في حياة النجوم العرب لنفخ عضلاتهم وإظهارها بشكل رجولي رشيق متميز كون النجومية تحتاج جمال الشكل الى جانب الصوت والموهبة.

شاهدوا كيف غيّرت الرياضة أجسام النجوم العرب:

النجم السوري باسل خياط كان في بداياته نحيف بعض الشيء قبل ممارسة الرياضة بالجيم، واليوم أصبح يتميز بجسم رشيق وعضلات بارزة.

وتغيرت رشاقة النجم عمرو دياب في بداية شهرته حتى اليوم، وهو من النجوم الحريصين على ممارسة الرياضة بالجيم ويتمتع بعضلات مفتولة.

كما ان النجم رامي عياش ازداد رشاقة وأصبح جسمه قوياً ومتناسقاً أكثر مع ممارسة كمال الأجسام التي برزت عضلاته أكثر.

أما الأكثر تغييراً في رشاقته فهوم النجم المصري تامر حسني الذي تغير 180 درجة منذ البدايات حتى اليوم ليصبح رياضياً بإمتياز.

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