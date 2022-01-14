شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مفيدة للجهاز الهضمي.. أبرزها الكاكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والحد من التعرض للشعور بألم به، أو التعرض لأي مضاعفات مرتبطة به، كالإصابة بالإمساك أو الإسهال، عليك مراجعة تناولك لبعض الأطعمة التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، ومنها:

-القهوة:

تحتوي على مضادات الأكسدة، ولها العديد من الفوائد التي تعم على الجسم، كما أنها مهمة لصحة المخ والقلب، وتزيد من الطاقة، وأيضا تعمل على تشغيل الجهاز الهضمي بشكل رائع، ويقلل تناولك لها التعرض أو الإصابة بأي مشاكل به.

-الحمضيات:

تعد من أبرز الأطعمة المهمة والمفيدة لصحة الجهاز الهضمي، ومنها البرتقال والليمون والجريب فروت.

-الكاكاو:

يعمل على تنشيط عصارة الجهاز الهضمي، ولذا تناولك له بشكل دائم يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تمد الجسم بالعديد بالزنك والبوتاسيوم، ولذا تناولك له مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

-خل التفاح:

أدخله إلى نظامك الغذائي عن طريق وضعة على طبق السلطة الخضراء، ولكن تجنب تناوله سادة يجب وضعه على الأطعمة، للحصول على صحة جهاز هضمي قوي.

-الجرجير:

من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر المفيدة والهامة للجسم، ولذا عليك تناوله بشكل مستمر للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.