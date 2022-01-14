شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض ترتبط بتسرب القناة الهضمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تسرب الأمعاء، أو زيادة نفاذية الأمعاء، إلى حالة تتضرر فيها بطانة القناة الهضمية التي تحمي الأمعاء الدقيقة بسبب الثقوب وفشل في العمل بشكل صحيح، وفقًا لموقع Harvard Health

نتيجة لذلك، قد ينتهي الجلوتين غير المهضوم وجزيئات الطعام والبكتيريا السيئة إلى الدم مما يؤدي إلى التهاب وضرر كبير، قد يكون هذا أحد العوامل الدافعة لاضطرابات المناعة الذاتية والمزمنة.

تتضمن بعض الأسباب الرئيسية لتسرب القناة الهضمية ما يلي:

نظام غذائي سيء - تناول الكثير من الأطعمة المصنعة.

مستويات غير متوازنة من البكتيريا الجيدة والسيئة.

مشكلة صحية داخلية بالكامل، قد يشعر الشخص أن الأمعاء المتسربة ليس لها أعراض بارزة، ومع ذلك ، هناك بعض علامات الأمعاء المتسربة التي يمكن أن تساعد في التأكد من المخاطر والحصول على العلاج في الوقت المناسب.

ضيق في الجهاز الهضمي:

من المرجح أن يعاني المريض المصاب بتسرب الأمعاء من الانتفاخ والإمساك والإسهال، غالبًا ما تحدث هذه الأعراض بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، يمكن للمريض الذي يعاني من عدم تحمل الطعام والحساسية أن يعاني أيضًا من ضيق في الجهاز الهضمي.

الطفح الجلدي:

عندما يتعلق الأمر بضيق في الجهاز الهضمي، نادرًا ما يربط الناس بينه وبين الطفح الجلدي، ومع ذلك ، يؤكد الخبراء أن ذلك قد يعني سوء الهضم ونقص العناصر الغذائية، يمكن أيضًا أن تفقد أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد من أكثر الدهون الأساسية للصحة العامة ، بسبب القناة الهضمية المتسربة. وسط هذا ، يمكن أن ترتفع أحماض أوميجا 6 الدهنية - التي يتم الحصول عليها من الأطعمة المصنعة - بشكل كبير مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث التهاب وحتى إكزيما في بعض الحالات.

ألم في المفاصل:

من الأعراض الأخرى التي نادراً ما يربطها الناس بالامعاء المتسربة هو آلام المفاصل، عندما يتم إطلاق السموم والجسيمات غير المهضومة في مجرى الدم ، يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل وتسبب قدرًا كبيرًا من الألم. في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اضطرابات المناعة الذاتية.

التعب الشديد:

يمكن أن يؤدي الالتهاب المرتبط بالتسرب في الأمعاء إلى رفع مستويات الكورتيزول في الجسم ، مما يزعج أنماط النوم ووظيفة الأدرينالين ، وفي النهاية قد يسبب لك التعب الشديد، من المحتمل أيضًا أن يختبر الشخص التنشيط المتكرر للجهاز العصبي الودي.

اضطرابات المزاج:

يمكن أيضًا ربط نوبات الاكتئاب المتكررة والقلق وتقلب المزاج بحدوث تسرب في القناة الهضمية، 90 % من السيروتونين في الجسم يصنع في الأمعاء. لذلك ، عندما تلتهب البطانة التي تحمي الأمعاء الدقيقة ، فمن المرجح أن يعاني الشخص من نوبات متكررة من اضطرابات المزاج.