شكرا لقرائتكم خبر عن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى ظهور أعراض شبيهة بسرطان الدم.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الدم أو ابيضاض الدم النخاعي الحاد هو حالة يتطور فيها السرطان في نخاع العظام، ويتميز بالإنتاج غير المنضبط لخلايا سرطان الدم المعيبة في الجسم، وما يجعله ضارًا للغاية هو حقيقة أن أعراض سرطان الدم يمكن أن تصطدم أحيانًا بنقص فى أحد الفيتامينات - يؤثر على نخاع العظام لإحداث أعراض مماثلة.

على الرغم من أنه لا يمكن الاستخفاف بأيٍ منهما ، فمن المهم أن يتم التشخيص في الوقت المناسب والبحث عن العلاج المناسب.

نقص المغذيات الذي يشبه سرطان الدم

وفقًا لتقرير نُشر على موقع Express.co.uk ، يمكن أن تؤثر المستويات غير الكافية من فيتامين ب 12 على نخاع العظام وتسبب تغيرات مزعجة.

يحدث الشيء نفسه عندما يتعامل المريض مع ابيضاض الدم الحاد، وبالتالي يمكن الخلط بينهم، وفي بعض الحالات، يمكن أن يفاقم الاثنان بعضهما البعض، فيمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى زيادة حمض الفوليك - فيتامين ب 9 الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام في الجسم، مما يجعل أعراض اللوكيميا أكثر ضررًا.

ما هي أعراض نقص فيتامين ب 12؟

عندما يعاني الشخص من نقص في فيتامين ب 12 ، تشمل العلامات المنذرة الرئيسية ما يلي:

جلد شاحب

لسان ناعم

الخفقان

إمساك

غازات

فقدان الشهية

ومع ذلك ، عندما تبدأ في إحداث تشوهات في نخاع العظام وتنتج خلايا الدم - تنتج الكثير أو القليل جدًا من كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء بنسب خاطئة ، جنبًا إلى جنب مع كرات الدم الحمراء الكبيرة للغاية ، فقد يكون ذلك سببًا للقلق يجب أن يحصل على الفور الرعاية الطبية. تشمل هذه الأعراض:

التعب المتكرر

ضيق في التنفس حيث تفقد كرات الدم الحمراء كفاءتها في نقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة

كدمات متكررة

صعوبة في محاولة وقف النزيف بسبب التغيرات في عدد الصفائح الدموية

وفقًا لتقرير صادر عن المركز الطبي بجامعة بايلور ، وجد أيضًا أن المريض المصاب بسرطان الدم النخاعي الحاد يعاني من نقص فيتامين ب 12. أدى ذلك إلى تفاقم أعراض السرطان. ومع ذلك ، أصبحت الأعراض أكثر اعتدالًا عندما تم إعطاء المريض المغذيات وعلاج النقص.

علاج نقص فيتامين ب 12 بالحمية الغذائية

فيتامين ب 12 عنصر غذائي يوجد غالبًا في المنتجات الحيوانية، ومع ذلك ، يمكن للأشخاص علاجها بالمكملات أيضًا، تتضمن بعض أفضل مصادر الغذاء التي تحتوي على فيتامين ب 12 ما يلي: