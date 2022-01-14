شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالصداع النصفي فى الجانب الأيسر.. منها الإفراط فى النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي بشكل عام يعد من الأمور المسببة لإعاقة الحياة عند الشخص المصاب، فبعض الأشخاص يشعرون بألم في الجهة اليمنى والآخرون يشعرون بمشاكل في الجهة اليسرى، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أسباب الإصابة بالصداع النصفي في الجانب الأيسر، وذلك وفقا لموقع " "Medical News Today".

نجد أن الأشخاص المصابون بالصداع النصفي في الجانب الأيسر يشعرون بألم شديد يصاحبه في بعض الأحيان خفقان ، ويصل للشعور بألم في العين والأذن.

ولذا نجد أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي في الجانب الأيسر يتعرضون لحدوث تغييرات في الرؤية، والرغبة الملحة في القيء والغثيان، و الدوخة وعند الإصابة بالصداع النصفي لا يرغب المصاب في سماع أي صوت أو التعرض للضوء، ويرغب في الاستلقاء في الظلام.

وأكد العلماء، أن الإصابة بالصداع النصفي في الجانب الأيسر يرجع سببها العوامل الوراثية، أو التعرض للإجهاد، أو حدوث تغيرات هرمونية، أو النوم الكثير.

ويعد العلاج الوحيد لمثل هذه الحالة هو المسكنات الخاصة بالألم، لأنها تساعد في ممارستك للحياة بشكل طبيعي، والراحة التامة والبعد الإجهاد.