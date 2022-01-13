شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تزعم أن البيض يسبب السرطان.. والخبراء يؤكدون: البحث غامض وغير كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بأفكار فطور صحية ومشبعة وسهلة، فإننا غالبًا ما نعتبر البيض اختيارًا مثاليًا، حتى الخبراء يعتبرونه مصدرًا غنيًا للبروتين والمواد المغذية الأخرى التي تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، وتحافظ على نشاطك، وفى دراسة أجرتها جمعية الصحة والتغذية الخيرية الأمريكية "فيفا"، نصت على أن البيض قد يسبب سرطان المبيض أو البروستاتا، حيث تقول الدراسة بوضوح "إذا كنت لا تأكل البيض، فإن فرص إصابتك بهذه السرطانات تنخفض"، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا تقول الدراسة؟

وفقًا للدراسة، فإن تناول أكثر من بيضتين في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان البروستاتا بنسبة 80٪، وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه حتى تناول بيضة واحدة في الأسبوع قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 70٪.

ما هو السبب؟

إذا ذهبنا إلى الدراسة، فإن البيض غني بالكوليسترول الذي يشارك في تخليق الهرمونات الجنسية مثل هرمون التستوستيرون والإستروجينات التي تعزز نمو الخلايا أيضًا، ووجدت الدراسة أن المستويات العالية من الخلايا تساهم في النمو السرطاني في الأنسجة الحساسة للهرمونات مثل المبيض أو البروستاتا، كما تنص على أن البيض يحتوي أيضًا على مادة تسمى الكولين، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا المميت.

ماذا يقول الخبراء؟

وفقًا لأخصائيين التغذية فإنه لا يوجد دليل قوي أو علمي على ارتباط البيض بالسرطان، فالبيض جزء من نظام غذائي صحى ومتوازن يساعد في تقوية الذاكرة، كما يساعد على إنقاص الوزن، ويعزز الهضم أيضًا، ومن ثم فإن اعتبارها سرطانية يستدعي أدلة قوية ومنطقية، حتى مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة وجد البحث غامضًا وغير كافٍ.

فوائد البيض

وفقًا لأخصائيين التغذية، فإن البيض غني بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، فهو غني بالبروتين عالي الجودة الذي يساعد في تجديد خلايا الجسم وأنسجته، كما يساعد في إنقاص الوزن عن طريق الحفاظ على الشبع لفترة أطول، كما أن البيض غني بفيتامين د وب 12، والريبوفلافين (فيتامين ب 2)، وكذلك اليود والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA.