شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الاستهلاك المفرط لكاتشب الطماطم.. يسبب أمراض القلب وحصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الكبار والصغار إضافة الكاتشب إلى بعض الأطعمة مثل البطاطس المقلية من أجل الحصول على مذاق رائع ولذيذ، ولكن هناك أشخاصًا يدمنون الكاتشب لدرجة إضافته لمعظم الأطعمة تقريبًا، ولكن هل تعلم أن تناول الكاتشب يمكن أن يسبب أيضًا الكثير من المشكلات الصحية؟ وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا كاتشب الطماطم خطير؟

وفقًا للخبراء، فإن كاتشب الطماطم الذي يتم شراؤه من المتجر مليء بالعديد من المواد الكيميائية والمواد الحافظة، والتي تعتبر ضارة بطرق مختلفة، حيث تستخدم فقط لتحسين طعم الكاتشب، ويحتوي على كميات عالية من السكر والملح والفركتوز والمواد الحافظة وشراب الذرة، وكل هذه المكونات مجتمعة لها تأثير سلبي على الجسم.

فيما يلي.. بعض الأسباب التي تجعلك تتجنب تناول الكاتشب:

ارتجاع المرىء

من المعروف أن الطماطم غنية بحمض الستريك وحمض الماليك، وعندما تستهلك الكثير منهما، يمكن أن يسبب حرقة في المعدة أو ارتجاع الحمض، هذه الأحماض عندما تدخل المعدة تزيد من حمض المعدة الذي يستخدمه الجسم لتفكيك الطعام الذي تتناوله، لذلك يُنصح الذين يعانون من مشاكل في المعدة بعدم تناول الطماطم أو الكاتشب.

السمنة

كاتشب الطماطم يحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة، والتي يمكن أن تزيد من الدهون في الجسم والتي بدورها تزيد من السمنة، وستندهش من معرفة أن تناول الكثير من صلصة الطماطم يمكن أن يقلل أيضًا من الأنسولين في الجسم.

الحساسية

إذا كنت تتناول كاتشب الطماطم بانتظام، يمكن أن يسبب العديد من الحساسية في الجسم لاحتوائه على الهيستامين، كما يمكن أن يسبب أعراضًا مثل القيء والإسهال لدى الشخص حسب الاستهلاك.

أمراض القلب

عندما تستهلك كاتشب الطماطم بشكل منتظم، فإنها تضيف شراب الذرة بالفركتوز في جسمك وهو مرتبط بأمراض القلب ويزيد من الدهون الثلاثية في الجسم.

مشاكل فى المفاصل

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة تسبب التهابًا في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل في مفاصلك.

حصى الكلى

يزيد استهلاك الأطعمة عالية الصوديوم والأطعمة المصنعة من كمية الكالسيوم في الجسم، مما قد يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.