شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: أوميكرون متحور خطير للأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد له، أنه في الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن أكثر من 15 مليون حالة جديدة من كورونا إلى منظمة الصحة العالمية من جميع أنحاء العالم.

وقال، إن هذا الارتفاع الهائل في الإصابات بسبب متحور أميكرون، الذي يحل محل دلتا بسرعة في جميع البلدان تقريبًا، ومع ذلك، ظل عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها مستقراً منذ أكتوبر من العام الماضي، بمتوسط ​​48 ألف حالة وفاة أسبوعياً، في حين أن عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى آخذ في الازدياد في معظم البلدان، إلا أنه ليس بالمستوى الذي شوهد في الموجات السابقة.

وأوضح، أنه ربما يكون هذا بسبب انخفاض شدة أوميكرون، فضلاً عن انتشار المناعة من التطعيم أو العدوى السابقة، ولكن دعنا نوضح: في حين أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل خطورة من دلتا، إلا أنه يظل فيروسًا خطيرًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

وأضاف، أن ما يقرب من 50 ألف حالة وفاة أسبوعيا هو عدد كبير للغاية، موضحا انه في أفريقيا، أكثر من 85% من الناس لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح، لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة للوباء ما لم نسد هذه الفجوة.

وقال، نحن نحرز تقدما، ففي ديسمبر، شحنت كوفاكس COVAX أكثر من ضعف عدد الجرعات التي شحنتها في نوفمبر، وفي الأيام المقبلة، نتوقع أن تقوم كوفاكس COVAX بشحن مليار جرعة من اللقاح.

وأضاف، في سبتمبر من العام الماضي، أنشأت منظمة الصحة العالمية الفريق الاستشاري التقني المعني بتكوين لقاح كورونا، أو TAG-CO-VAC ، وهي مجموعة من الخبراء لمراجعة الآثار المترتبة على المتغيرات المثيرة للقلق على تكوين اللقاحات.

وأكد تيدروس، تساعد حماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر أيضًا على حماية النظم الصحية والعاملين الصحيين، الذين يتعرضون مرة أخرى لضغوط متزايدة بسبب عبء أوميكرون، مضيفا، أظهرت دراسة نُشرت العام الماضي أن أكثر من 1 من كل 4 من العاملين الصحيين على مستوى العالم قد عانوا من مشاكل الصحة العقلية أثناء الوباء، وتظهر البيانات من العديد من البلدان أن العديد من العاملين الصحيين فكروا في ترك وظائفهم أو تركوها بسبب ظروف العمل السيئة، وعدم كفاية الموظفين، وضيق اتخاذ قرارات الحياة والموت كل يوم تحت ضغط شديد.

وقال، لقد بذل العاملون الصحيون قصارى جهدهم لحمايتنا لمدة عامين، يجب علينا جميعًا القيام بدورنا لحمايتهم، من خلال التطعيم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة، أو إصابة شخص آخر، ويجب أن نتذكر أن كورونا ما هو إلا تحدٍ واحد يواجهه العاملون الصحيون كل يوم.

وأوضح، إن تخفيف الضغط عن الأنظمة الصحية سيمكنها من التعامل مع العديد من التحديات الأخرى التي تواجهها، بما في ذلك توفير الرعاية للنساء الحوامل، وبالأمس، استضافت منظمة الصحة العالمية ندوة عالمية عبر الإنترنت، حضرها أطباء من جميع أنحاء العالم، حول الإدارة السريرية لفيروس كورونا أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة المبكرة، حيث إن النساء الحوامل ليست أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولكن إذا أصبن، فإنهن أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد، وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن تحصل النساء الحوامل في جميع البلدان على اللقاحات لحماية حياتهن وحياة أطفالهن، كما ندعو إلى إشراك النساء الحوامل في التجارب السريرية لعلاجات ولقاحات جديدة.

لحسن الحظ، فإن انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في الرحم أو أثناء الولادة نادر جدًا، ولم يتم التعرف على أي فيروس نشط في حليب الثدي.