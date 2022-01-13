لماذا يطلب الطبيب تحليل خلايا السائل الدماغي الشوكي؟

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القاهرة - سامية سيد - تعداد خلايا السائل الدماغي النخاعي هو اختبار لقياس عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء الموجودة في السائل الدماغي النخاعي (CSF)، والسائل الدماغي النخاعي سائل صافٍ موجود في الفراغ حول النخاع الشوكي والدماغ، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية وأسباب تحليل خلايا السائل الدماغى الشوكى، بحسب موقع ucsfhealth.

كيف يتم إجراء تحليل خلايا السائل الدماغي الشوكي؟

البزل القطني (البزل الشوكي) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لجمع هذه العينة، ونادرًا ما يتم استخدام طرق أخرى لجمع السائل الدماغي الشوكي مثل:

- الحوض

-البزل البطيني

-إزالة السائل الدماغي النخاعي من الأنبوب الموجود بالفعل في السائل الدماغي النخاعي، مثل التحويلة أو الصرف البطيني.

-بعد أخذ العينة، يتم إرسالها إلى المختبر للتقييم.

لماذا يتم إجراء تحليل خلايا السائل الدماغي النخاعي؟

قد يساعد تعداد خلايا السائل الدماغي النخاعي في اكتشاف:

-التهاب السحايا وإصابة الدماغ أو النخاع الشوكي

-ورم أو خراج أو منطقة موت الأنسجة

-نزيف في السائل الشوكي

نتائج تحليل خلايا السائل الدماغي النخاعي

يتراوح عدد خلايا الدم البيضاء الطبيعي بين 0 و 5 وعدد خلايا الدم الحمراء الطبيعي هو 0.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لتحليل خلايا السائل الدماغي النخاعي

تشير زيادة خلايا الدم البيضاء إلى وجود عدوى أو التهاب أو نزيف في السائل الدماغي النخاعي، وتتضمن بعض الأسباب ما يلي:

-خراج

-التهاب الدماغ

-نزيف

-التهاب السحايا

-التصلب المتعدد

-التهابات أخرى

-ورم

قد يكون العثور على خلايا الدم الحمراء في السائل الدماغي النخاعي علامة على النزيف ومع ذلك ، قد تكون خلايا الدم الحمراء في السائل الدماغي النخاعي ناتجة عن اصطدام إبرة البزل الشوكي بالأوعية الدموية.

تشمل الحالات الإضافية التي قد يساعد هذا الاختبار في تشخيصها ما يلي:

-تشوه شرياني وريدي (دماغي)

-تمدد الأوعية الدموية الدماغية

-الهذيان

-متلازمة جيلان باريه

-السكتة الدماغية

-الزهري العصبي

-سرطان الغدد الليمفاوية للدماغ

-الصرع

-ورم العمود الفقري