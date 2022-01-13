شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب روسى: عدوى أوميكرون قد تنتقل لـ100 شخص من عطسة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طبيب روسى من انتقال عدوى متغير أوميكرون لكورونا من العطس، وقال فلاديمير بوليبوك، الطبيب المختص فى مجال المناعة، إن حامل متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لـ100 شخص عند العطس مرة واحدة، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستى الروسية.

وأوضح الطبيب أن متغير أوميكرون هو الأكثر عدوى، وحتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى، حيث كانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية، لكن أوميكرون تجاوزها حتى فى هذا الأمر".

وقال بوليبوك إن متغير أوميكرون لفيروس كورونا، ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية، كالسعال من شخص لآخر.

وأضاف "يمكن إطلاق رذاذ يحتوى على جزيئات من اللعاب والمخاط الملىء بالفيروسات لإصابة شخص آخر، خلال الكلام والتنفس الطبيعى والتثاؤب أيضاً".

وقال إنه إذا سعل أو عطس شخص ما بمفرده، فهذه الكمية تكفى لنقل العدوى إلى 100 آخرين، مشددا أن "أوميكرون" خطير بشكل خاص على الأطفال.