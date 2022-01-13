شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا تحمى من متحور أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم ، ان الجرعة الثالثة يمكن ان تزيد من المناعة ضد متحور أوميكرون، وهناك لقاحات جديدة ، وتم إضافة اللقاح الهندى نوفافاكس إلى قائمة اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وهذا التقييم للقاحات يستمر بشكل متواصل حتى اللقاحات الجديدة.

وقالت، أن الشركات تقدم البيانات العلمية ولابد لكل لقاح ملف خاص ولابد من دراسته بشكل كبير، موضحة أن كل هذه اللقاحات لم تقدم حتى الآن إلى منظمة الصحة االعالمية ، ونحن بشكل عام نعتبر أن اللقاحات هى الآداة الفعالة لمكافحة الأمراض والاوبئة، موضحة أن لقاح الانفلونزا يحمى من الانفلونزا .

وأضافت هناك لقاحين للأنفلونزا، والأطفال نعطيهم اللقاح الخماسى، ونحن بصدد تطوير لقاحات للانفلونزا وكورونا معا ولكن لازالت قيد الدراسات.

وقال الدكتورأحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط ، أن الشركات تتعاون مع الشركات المصنعة للقاحات لنقل التكنولوجيا لتوفير اللقاحات على المستوى العالمى ، وهناك تعاون مع المجتمعات والممولين.

من جانبه قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، انه رغم زيادة حالات اوميكرون الا ان عدد الوفيات قليل، موضحا ان ارتفاع الحالات فى أوروبا وأمريكا وافريقيا، وخصوصا أوميكرون لانه معدى للغاية ويتطور فى يومين أو ثلاثة مقارنة بدلتا الذى يتطور خلال فترة اطول، واللقاحات تحمى من دخول المستشفى والوفيات، وزيادة الحالات بسبب حلول فصل الشتاء والانفلونزا الموسمية وانخفاض درجة الحرارة