شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة صحية يجب أن تأكلها هذا الشتاء.. تدفيك وتحسن مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الطقس الشتوي البارد إلى شعورك بالجوع وتلجأ إلى الإسراف في تناول الطعام، حيث يعاني جسمك من تغيرات في مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي وحتى تفضيلات الطعام، وهناك 7 أطعمة صحية يجب تناولها في فصل الشتاء، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

الأطعمة الصحية لتناولها خلال فصل الشتاء

يمكن أن يكون فصل الشتاء في نظامك الغذائي صحيًا، إذا أضفت بعض الأطعمة في الطقس البارد ويمكن لهذه الأطعمة أيضاً أن تعزز مزاجك، وإليكم أبرز الأطعمة الصحية لتناولها خلال فصل الشتاء.

الخضراوات الجذرية

الخضراوات الجذرية مثل البنجر والجزر واللفت غنية بالبيتا كاروتين وفيتامينات C و A، وتساعدك في الشعور بالشبع والدفء في برد الشتاء.

الأطعمة الغنية بفيتامين د

الأطعمة الغنية بفيتامين د هي العنصر الغذائي الأول الذي يجب التفكير في إضافته إلى قائمتك خلال أشهر الشتاء.

الأشخاص الذين يتناولون طعامًا غير صحى أكثر خلال الخريف يظهر أن لديهم مستويات أقل من فيتامين د، والذي يرتبط بمزيد من القلق والاكتئاب.

تشمل الخيارات الجيدة لفيتامين د عيش الغراب و السلمون وصفار البيض والحبوب المدعمة والحليب واللحوم الحمراء.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان يوفر العناصر الغذائية الضرورية خلال فصل الشتاء يمكن تغيير دقيق الشوفان بإضافة التوابل الدافئة مثل القرفة والحبهان وجوزة الطيب دون إضافة سعرات حرارية أو دهون أو سكر أو ملح.

ودقيق الشوفان غني بالزنك (مهم لوظيفة المناعة المناسبة) والألياف القابلة للذوبان (المرتبطة بصحة القلب).

الشوربة

الحساء هو طعام الشتاء المثالي ابحث عن وصفات الحساء مثل: شوربة الدجاج أو الخضار أو إضافة الفاصوليا أو العدس إلى الحساء الخاص بك لتضيف بروتينًا خاليًا من الدهون ، بالإضافة إلى الكثير من الألياف التي تحتاجها.

يحد كل من البروتين والألياف من شهيتك عن طريق إبطاء عملية الهضم والتحكم في نسبة السكر في الدم، مما يساعد في السيطرة على الجوع وتعزيز الحالة المزاجية.

وجبات خفيفة تعزز الحالة المزاجية

حاول تجنب تناول تلك الوجبات الخفيفة السكرية والمعالجة ، والتي يمكن أن تؤثر على مزاجك بمرور الوقت وبدلاً من ذلك تناول البطاطا الحلوة والبنجر والحمص.

أطعمة لتعزيز المناعة (فيتامين سى)

إن ما تأكله لا يؤثر فقط على مزاجك ونومك ، ولكن أيضًا على جهاز المناعة لديك من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة جهاز المناعة لديك وتعزيز مزاجك هو إضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

هذه الأطعمة مثل الفواكه الحمضية والبرتقال والمانجو والليمون والكيوي والبروكلي. ، الفلفل الحلو والفراولة.

القرنبيط والبروكلى

القرنبيط قد يكون هو أفضل دفاع لك ضد أمراض الشتاء، حيث إن البروكلي والقرنبيط كلاهما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي المرتبط بتحسين وظيفة المناعة.