أفضل زيوت للطهى لتجنب أعراض التهاب المفاصل

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القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو حالة تسبب الألم والالتهاب في المفصل، وتناول الأطعمة التي تزيد الالتهاب يزيد الأعراض سوءًا، لذا تنصح هيئة الصحة البريطانية كل شخص مصاب بالتهاب المفاصل بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يتكون من مجموعة متنوعة من الأطعمة، ولكن ما هي الزيوت التي يجب استخدامها عند الطهي؟ هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

بعض الدهون والزيوت هي جزء أساسي من نظام غذائي صحي ويمكن أن تساعد في أعراض التهاب المفاصل.ويمكن أن تساعد بعض الزيوت في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وكلها حالات عالية الخطورة للإصابة بالتهاب المفاصل.

قال الخبراء في مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية: "الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لذلك يحتاجون إلى مراقبة مستويات الكوليسترول لديهم.

وأوضحوا أنه "يمكن دمج كميات صغيرة من الدهون المشبعة في نظام غذائي صحي ولكن يجب أن يقتصر على أقل من 10 % من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، و لن يكون هذا أكثر من 20 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا لشخص يستهلك 2000 سعرة حرارية ".

على الرغم من أن زيت جوز الهند عبارة عن دهون مشبعة ، إلا أنه مصنوع في الغالب من أحماض دهنية متوسطة السلسلة ، ويعالجها جسمك بشكل مختلف.لهذا السبب، لا بأس من تناول القليل من الدهون المشبعة من زيت جوز الهند بين الحين والآخر، ولكن لا يمكن أن يكون الزيت الأساسي الذي تستخدمه.

يجب أيضًا استخدام زيت الذرة وزيت القرطم وزيت عباد الشمس وزيت الصويا والزيت النباتي باعتدال، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل هذا لأنها تحتوي على أوميجا 6 ، مما قد يجعل الالتهاب أسوأ.

أفضل زيوت للطهي لتجنب أعراض التهاب المفاصل زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، وكذلك المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك فهو من بين أفضل الدهون مع العديد من الفوائد الصحية المعروفة.

وأشارت مؤسسة التهاب المفاصل إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز، وهو النوع الأقل تكريرًا، يتم عصره ميكانيكيًا بدلاً من معالجته بالحرارة أو المواد الكيميائية التي تغير خصائصه.

يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا - مثل البوليفينول ، والأوليوكانثال ، والأوليوروبين ، والهيدروكسي إيروسول والقشور - التي تم ربطها بتقليل تلف المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي.

زيت الجوز

يحتوي زيت الجوز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك ، الذي له فوائد في خفض الكوليسترول والقلب والأوعية الدموية.

يمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضًا أن تخفض مستويات البروتين التفاعلي سي (CRP) ، وهو مقياس للالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

للحفاظ على فوائده الصحية، من الأفضل عدم تسخين هذا الزيت الرقيق. زيت الجوز يمكن أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر ، لذا احتفظ به في الثلاجة.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو هو زيت أخضر شاحب غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن زيت الأفوكادو له تأثير مضاد للالتهابات، ويقلل من بروتين سي التفاعلي ، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة.

زيت الكانولا

هل سمعت بزيت الكانولا من قبل؟ حان الوقت للتعرف على هذا المصدر الممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة.يحتوي زيت الكانولا على نسبة منخفضة من الأحماض الدهنية المشبعة ورائع لالتهاب المفاصل.

قم بتخزينها في خزانة مظلمة وباردة ، حيث تدوم صلاحيتها من أربعة إلى ستة أشهر.