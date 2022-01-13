شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أبرزها تقليل الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة بين كثير من الناس، حيث يزيد هذا المرض من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض الخطيرة، في هذا التقرير مجموعة نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع everydayhealth.

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يعد عمرك وتاريخك العائلي من ارتفاع ضغط الدم من بين عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم، وعندما يتعلق الأمر بمنع ارتفاع ضغط الدم، فإن الفكرة هي التركيز على عوامل الخطر التي يمكنك تغييرها.

-الحفاظ على وزن صحي

يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن محاولة إنقاص وزنهم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات، وقلل من تناولك للدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر وضع في اعتبارك اتباع الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، أو نظام DASH، والذي ثبت أنه يساعد في إدارة ضغط الدم.

تعمل خطة الأكل على زيادة الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. تشمل الأطعمة التي يجب الحد منها اللحوم الحمراء والصوديوم والحلويات.

-قلل من الملح

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض الصوديوم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي كلما زاد تناول الصوديوم، ارتفع ضغط الدم.

يمكنك تقليل تناول الملح الإجمالي عن طريق تجنب الأطعمة المعبأة والمعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وعدم إضافة الملح إلى وجباتك.

ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني أمر بالغ الأهمية كلما حصلت على مزيد من التمرين ، كان ذلك أفضل ، ولكن حتى القليل منه يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم.

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا. يجب أن يستكمل هذا أيضًا بنشاط تقوية العضلات، مثل الأوزان الحرة أو تدريب المقاومة ، يومين في الأسبوع.

السيطرة على التوتر، بينما لا تزال العلاقة بين التوتر وضغط الدم قيد الدراسة، من المعروف أن الإجهاد يساهم في عوامل الخطر المهمة الأخرى لارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك الأكل غير الصحي.

-راقب ضغط الدم لديك

تأكد من قياس ضغط الدم بانتظام ، سواء في عيادة طبيبك أو في المنزل غالبًا ما يحدث ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض ، لذا فإن قراءات ضغط الدم فقط هي التي ستخبرك إذا كان ضغط الدم في ارتفاع.