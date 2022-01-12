شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم "صيام الماء" ساعد الفنان محمد ممدوح فى خسارة 16 كيلو.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح "تايسون" خلال حواره مؤخرا مع ”الخليج 365”، إن هناك نظاما غذائيا اتبعه وساعده في خسارة 16 كيلو جرام من وزنه في 18 يوم فقط، حيث اتبع الفنان نظاما يسمى "صيام الماء"، مع إضافة النعناع أحيانًا والعسل، ونسرد في السطور التالية فوائد هذا "صيام الماء" وكيف يساعد في التخلص مما يقرب من كيلو واحد يوميًا.

يعتمد صيام الماء، على الصيام وتقييد كل شىء ما عدا الماء نفسه، حيث إن تجربة صيام الماء في بعض الأحيان يمكن أن تكون طريقة جيدة لزيادة فقدان الدهون، ويتضمن هذا النوع من الريجيم الصيام فترة طويلة، حيث يتخلى الشخص عن أى طعام وبدلاً من ذلك، يعتمد على الماء مع إضافات مثل النعناع والعسل ويمكن الخيار أيضًا والليمون.

فى الأساس، يساعد تناول الكثير من الماء ليس فقط فى إنقاص الوزن، وإنما فى تسهيل حركة الأمعاء، وطرد السموم من الجسم، كما أنه يمنحنا شعورًا بالشبع لفترات طويلة بما يخدم خطة إنقاص الوزن لدينا.

وقد وجدت الأبحاث أن صيام الماء يمكن أن يكون له فوائد صحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا"، وهى:

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

- منع أنواع معينة من السرطانات

- التقليل من مشاكل القلب

- ضبط ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

- المساعدة فى تخفيف بعض المشاكل العصبية

ولعل أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل الناس يتبعون صيام الماء هو رؤية تحسن فى صحتهم وكذلك فقدان الوزن، حيث تحدث فائدة سريعة في هذا النظام لأنه فى حالة الصيام لا يمتلك الجسم أى نوع من الكربوهيدرات يعتمد عليها لإنتاج الطاقة، وهو ما يجعله يلجأ إلى مخزون الدهون للحصول على الطاقة ونتيجة لذلك يتم التخلص من الدهون.

ووفقًا للدراسات يمكن أن يساعدك صيام الماء بالطريقة الصحيحة على خسارة ما يصل إلى 0.9 كجم كل يوم تقضيه صائمًا.

حاول أن تأكل جيدًا قبل أن يبدأ صيامك حتى لا تشعر بالجوع الشديد وتناول الأطعمة الغنية بالطاقة والمليئة بالبروتين.

وينصح خبراء التغذية باتباع ريجيم "صيام الماء" لمدة تتراوح من يوم إلى 3 أيام، لتفادى أى آثار جانبية، خاصة أن هذا النظام يعتمد على الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير وبالتالى مساعدتك على التخلص من الوزن، ولكن قد يكون الكثير من هذا الوزن عبارة عن وزن مائى لذلك، قد لا يكون صيام الماء مفيدًا على المدى الطويل.

وهناك أيضًا بعض مخاوف السلامة الأخرى ومنها أن صيام الماء الكامل قد يجعلك في الواقع تعاني من الجفاف لأن الكثير من احتياج جسمنا من الماء تأتي من خلال الأطعمة التي نتناولها.