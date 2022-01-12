توقع مهم عن موعد نهاية متحور “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أدى تفشي متحور فيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون،إلى ارتفاع كبير في الإصابات الأمر الذي دفع بعض الدول لإعادة فرض قيود كورونا للحد من ارتفاع الإصابات.

توقع عالم السموم الدكتور أليكسي فودوفوزوف، أن يهيمن متحور “أوميكرون” في العالم حتى نهاية عام 2022، ومن ثم تبدأ نهايته.

ويشير الطبيب في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن هذه التوقعات مبنية على تحليل الوضع الذي كان سائدا في العام الماضي.

ووفقا له، الانتشار السريع لمتغير “دلتا” في العالم، توقف عمليا بنهاية عام 2021 . ونفس الشيء سيحدث لمتحور “أوميكرون” في عام 2022.

ويقول، “إذا درسنا أوضاع عام 2021، سنرى أنه كان عاما لصعود وسقوط متغير “دلتا”، وكل شيء كان يجري حول هذا المتغير. لذلك اعتقد أن عام 2022 سيكون عام صعود وسقوط لمتحور “أوميكرون”.

ويضيف، ” تكمن المشكلة في معرفة من سيحل محله، أي ماذا سينتج عن زوال هذا المتحور. وهذا ما لا يجرؤ أحد على التكهن به”.

ويشير الطبيب، إلى أن الحديث لا يدور عن اختفاء المتحور “أوميكرون” نهائيا في عام 2022، لأنه سيبقى في البلدان التي تكون نسبة تطعيم السكان فيها منخفضة (بلدان إفريقيا مثلا)، وليس مستبعدا حدوث طفرات جديدة فيه.