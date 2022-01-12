شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هتساعدك في فقدان الوزن بسرعة.. ابتعد عن السكر وتناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والتخلص من بضعة كيلوجرامات، فإن الأمر يتطلب الكثير من الجهد، وبينما يلعب النظام الغذائي والتمارين دورًا مهمًا، فإن كل ذلك يعود في النهاية إلى تصميمك وسيطرتك لتحقيق الهدف المطلوب، وهناك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تسرع عملية فقدان الوزن، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة

ليست كل الكربوهيدرات متشابهة أو صحية، في حين أن الكثير من الأطعمة الكاملة مفيدة بشكل أساسي لصحتك، فإن الكربوهيدرات المكررة هي تلك المعالجة وتسبب العديد من الأمراض، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2.

إذا كنت ممن يتطلعون إلى إنقاص الوزن، فإن الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تعيق خططك، بالنظر إلى أنها منخفضة في المغذيات الدقيقة والألياف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام خاصة غير الصحي، وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

إن التقليل من تناول الكربوهيدرات واختيار الكربوهيدرات الصحيحة المعقدة لا يمكن أن يؤدي فقط إلى عجائب في إنقاص وزنك، ولكن يمكن أن يقضي على مخاطر العديد من الأمراض المزمنة.

تناول الكثير من الخضار والألياف

الخضار الخضراء ذات قيمة غذائية عالية، إلى جانب الحفاظ على أمعاء صحية، فإن الخضار مثل السبانخ والبروكلي واللفت تعزز مناعتك، نظرًا لكونها منخفضة السعرات الحرارية، فإن هذه الأطعمة مفيدة أيضًا لفقدان الوزن، نظرًا لأنها مليئة بالألياف، فمن المرجح أن تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، بما يفيد خطة إنقاص الوزن لديك.

قل "لا" للسكر المضاف

قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالسكر المضاف بانتظام إلى زيادة الوزن، وبالنظر إلى أن السكر يوفر سعرات حرارية فارغة وليس لديه ما يقدمه من حيث التغذية، فهو لا يسبب فقط مشاكل زيادة الوزن، ولكنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

التحكم في الحصة هو المفتاح

حجم الحصة هو مقدار الطعام الذي يتم تقديمه في الوجبة الواحدة، ويعني التحكم في الحصة إبقاء تناول الطعام بكميات محددة تحت السيطرة، في كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة محتوى السعرات الحرارية ومن ثم زيادة الوزن، لذلك فإن التحكم في حجم حصتنا يساعدنا على خسارة بعض الكيلوجرامات، والحفاظ أيضًا على وزن صحي على المدى الطويل.

لذلك تناول الطعام في طبق صغير، كما احرص على تناول الطعام ببطْ، وكن يقظًا من خلال التحكم في الكمية.



اطعمة صحية



تناول الطعام فى طبق صغير



احرص على الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف