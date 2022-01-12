فوائد التمر لعلاج فقر الدم

بيروت - نادين محمد -

للتمور فوائد صحية قوية مثل زيادة الطاقة وزيادة الحديد في الجسم، والمساعدة على الهضم. يعد التمر غنياً بالعناصر الغذائية المختلفة والألياف ومضادات الأكسدة، ويحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم. هذه الفاكهة مفيدة في علاج الحالات المختلفة بسبب خصائصها المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة والمضادة للأورام.

تحتوي كل تمرة على حوالي 60 إلى 70 في المائة من السكر وكمية عالية من الألياف، مما يجعله مثالياً كمعزز للطاقة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، ويساعد في مكافحة فقر الدم.

فقر الدم هو حالة تكون فيها كمية كرات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين أقل من الطبيعي. تساعد كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، والهيموجلوبين.



1-التمر مفيد لفقر الدم

يحتوي التمر على نسبة عالية من الحديد وفيتامين ب 12 هذه المواد مفيدة جداً في علاج فقر الدم.

النساء اللواتي يستهلكن ثمار التمر بدلاً من السكر يقل لديهن بنسبة 70٪ فقر الدم والنعاس. كما أنهن يتمتعن بجسم صحي ومقاومة للبكتيريا والفيروسات يعد التمر غنياً بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. يمكن أن يغذي الجسم بالطاقة العالية الموجودة فيه؛ لاحتوائه على نسبه عالية من السكر.

2-التمر يقوي المناعة

التمر من الثمار الغنية بالفيتامينات المختلفة. تظهر الأبحاث أن التمر غني بالبوتاسيوم، وهو ضروري للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الأعصاب. كما يقلل تناول التمر من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تساعد الألياف الموجودة في التمر في إراحة الجهاز الهضمي، يحتوي التمر على كميات عالية من السكر و الفيتامينات والمعادن الأساسية لبناء المناعة بجانب فيتامين هـ، ب المركب وفيتامين ب 2 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا.

التمور غنية بالمعادن ولها قيمة غذائية عالية. هذه الفاكهة يمكن أن تقوي المناعة.

3-التخفيف من أعراض فقر الدم

يعد وجود حمض الفوليك والحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين ج من أهم العوامل في إمداد الجسم بالدم وتعزيز الدورة الدموية.

يمكن أن يساهم نقص الحديد في الإصابة بفقر الدم، وهي حالة تتميز بالإرهاق والدوخة وهشاشة الأظافر وضيق التنفس. فإن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل التمر قد يساعد في التخفيف من أعراض فقر الدم.

4-يعزز صحة الدماغ

تشير الدراسات إلى أن التمر قد يحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ. يعتبر التمر مصدراً جيداً للألياف الغذائية وهو غني بالفينول ومضادات الأكسدة الطبيعية، وقد تساعد على إبطاء تطور مرض الزهايمر والخرف.

5-يمكن أن يخفف من الإمساك

تشير الدراسات إلى أن التمر يحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية والألياف غير القابلة للذوبان، قد تساعد الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر على الهضم الصحي، وتساعد أيضاً في تخفيف أعراض الإمساك.

6-يمنع أمراض القلب

إن تناول التمر فعال في تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتقليل الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين، وهو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

7-يمكن أن يمنع العمى الليلي

وفقاً لمقال في مجلة Heart Views، فإن التمر غني بالكاروتينات، والتي قد تساعد في منع العمى الليلي والحفاظ على صحة الرؤية.

اقرئي أيضا : فوائد صحية لا تعرفيها عن التمر