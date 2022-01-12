شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للوقاية من الإصابة بالإكزيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بـ الإكزيما، حيث أكدت أن هناك بعض النصائح التي من الممكن أن تمنع ظهور الإكزيما أو تخفف حدتها.

وتمثلت نصائح هيئة الدواء المصرية فى:

1 - استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد.

2 - تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة. ​

3 - تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة.

4 - تخفيف الضغط النفسي والتوتر. ​

5 - تجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل الصوف أو غيره.

6 - تجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف أو المواد المذيبة الحادة. ​

7 - الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التى تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.

والإكزيما هو مرض جلدى ناتج عن التهاب الجلد، ويعني حساسية الجلد المرتفعة التى تكون فى أغلب الأحيان لأسباب وراثية.