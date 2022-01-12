شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الآمن تناول المضادات الحيوية أثناء الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما توصف المضادات الحيوية أثناء الحمل إذا كانت الأم بحاجة إلىها، ومع ذلك يجب اختيار النوع المحدد من الأدوية بعناية ولا يتم تناولها لها دون الرجوع للطبيب الخاص بها.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic لا بأس من تناول بعض المضادات الحيوية أثناء الحمل حيث تعتمد السلامة على عوامل مختلفة ، بما في ذلك نوع المضاد الحيوي ووقت تناوله، ومدته، والكمية التي تتناولها، والآثار المحتملة التي قد تترتب على الحمل.

حيث يعتقد أن بعض المضادات الحيوية الأخرى تشكل مخاطر أثناء الحمل على سبيل المثال مادة التتراسيكلين يمكن أن تؤثرعلى نمو العظام عند الجنين، لذلك لا ينصح باستخدام التتراسيكلين بعد الأسبوع الخامس من الحمل. قد تشكل بعض أنواع المضادات الخيوية الاخرى خطرًا ضئيلًا للإصابة بأمراض القلب والشفة المشقوقة واليرقان ويتم تجنبها بشكل عام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وبالقرب من وقت الولادة.

إذا كان المضاد الحيوي هو أفضل طريقة لعلاج حالتك، فسيصف لك الطبيب أكثر المضادات الحيوية والجرعة أمانًا إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن استخدام مضاد حيوي أثناء الحمل، لذا استشيرى طبيبك.