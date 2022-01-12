شكرا لقرائتكم خبر عن لو مشغول.. اعراف ازاى تتخلص من وزنك الزائد بدون ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم أن النظام الغذائي الصحي المتوازن المقترن بالتمارين الرياضية هو الصيغة التي لا تقبل المنافسة للتخلص من الوزن الزائد، إلا أنه ليس دائمًا أسهل شيء يمكنك القيام به، بالنسبة لأولئك الذين ينشغلون للغاية بالعمل والأسرة ليس لديهم ما يكفى من الوقت لممارسة الرياضة، حتى أخف تمرين يتطلب وقتًا وجهدًا، في مثل هذه الظروف يمكنك تحقيق أهداف إنقاص الوزن عن طريق إجراء تغييرات على عادات نمط الحياة، والنظام الغذائي اللذين يلعبان دورًا قويًا للغاية في الوصول للوزن المثالى، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

كيفية إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بدون تمارين رياضية، فإن هذا الأمر قد يتطلب وقتًا أكبر لحرق السعرات الحرارية وتحقيق النتائج المطلوبة، فمن الضروري أن تفهم أن إجراء تغييرات صغيرة في نمط حياتك، دون ممارسة الرياضة، يمكن أن يصنع العجائب من أجلك، إنها أيضًا طريقة فعالة لفقدان الوزن وتوفير الوقت لأشياء أخرى مع الحفاظ على نمط حياة صحي.

تناول كمية أقل من الطعام

يحرق الجسم الدهون في الكبد والكلى بالدرجة الأولى، ويعمل هذان العضوان في وضع "القتال أو الهروب"، وإذا كانت كمية الطعام التي نتناولها أقل وكانت مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة، فسيبدأ الجسم في حرق الدهون المخزنة كطاقة بدلاً من الجلوكوز من الكربوهيدرات، عندما يتم حرق هذه الدهون المخزنة بالجسم، يتم تكسيرها في الكبد وتحويلها إلى حمض دهني يستخدمه الجسم في الطاقة.

الصيام

يصبح فقدان الوزن بدون ممارسة الرياضة أمرًا ممكنًا عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة وليس الكربوهيدرات أو البروتين، وتتم هذه العملية عند الصيام، بعد أن يأخذ الجسم الطاقة من الأحماض الدهنية التي تتشكل في الكبد، فإنه يطرد الأحماض الدهنية الزائدة على شكل كيتونات في الأوقات التي يكون فيها سكر الدم منخفضًا.

ويتم تسهيل عملية تكسير الدهون بدلاً من السكريات أو الكربوهيدرات عن طريق استهلاك كمية أقل من الطعام أو الصيام، لذلك، يعتبر تناول كميات أقل من الطعام طريقة رائعة لبدء هذه العملية التي يتم فيها حرق الدهون فقط لإنتاج الطاقة اللازمة لعمل الجسم وسد احتياجاته.

ويحسن حرق الدهون عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويساعد على إنقاص الوزن، وهو السبب في أن التمرين يصبح قابلاً للاستغناء عنه عند القدرة على حرق الدهون كمصدر للطاقة بدلًا من تناول المزيد من الكربوهيدرات أو البروتينات لإنتاج الطاقة.

من المهم ملاحظة أن تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يكون تغييرًا فعالًا في نمط الحياة يساعدك على إنقاص الوزن ولكن في نفس الوقت، يجب ألا تجوع نفسك، فلا يُنصح بفقدان الوزن على حساب الصحة.



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