شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة فى علاج مرض الزهايمر بدون أدوية.. يعتمد على تحفيز النبضات بالجمجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحد المستشفيات فى المملكة المتحدة نجاحه فى تقديم أول علاج لمرض الزهايمر والخرف يخلو من العقاقير، في نقلة علاجية ثورية.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى "هارلي ستريت" سيقدم علاجًا يسمى "التحفيز بالنبضات عبر الجمجمة" عن طريق تمرير موجات صوتية قصيرة وغير مؤلمة عبر رأس المريض، لتحفيز مناطق الدماغ العميقة بدقة متناهية، التى بدورها تحفز عوامل النمو العصبي، مما يساعد في نمو الخلايا العصبية وبقائها على قيد الحياة، وكذلك تعزيز تكوين أوعية دموية جديدة تحسن الدورة الدموية.

وأشار باحثون من جامعة فيينا، بعد دراسة عن فاعلية هذا العلاج الجديد، إلى أن 6 جلسات علاجية مدة كل واحدة 30 دقيقة على مدار أسبوعين يمكن أن تحسن من مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل.

وأبلغ المرضى الذين تلقوا العلاج من خلال الدراسة عن تحسن ملحوظ في الذاكرة والتواصل اللفظي، كما أفاد بعض المرضى أيضًا بتحسن الإحساس بالاتجاه الذى سمح لهم بأداء مهامهم اليومية بشكل مستقل، كما تمكن البعض أيضًا من الوصول إلى طريقهم بأمان إلى المنزل.