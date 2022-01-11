شكرا لقرائتكم خبر عن أوميكرون.. تعرف على أعراض العدوى عند الأطفال دون سن الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر متغير أوميكرون في أجزاء كبيرة من العالم، فهو ينتشر على نطاق واسع وسريع، وخطر الإصابة بهذه السلالة أعلى من أي وقت مضى، وهذا الشكل الجديد من متحور كورونا أوميكرون يصيب البالغين والأطفال، وفقا لتقرير موقع " healthsite".

احذر من هذه الأعراض البارزة لأوميكرون عند الأطفال دون سن الخامسة

من الأفضل إبقاء أطفالك في داخل المنزل وتجنب خروجهم لمنع الإصابة بالعدوى، فقد يظهر الشكل الجديد من كوفيد 19 بين الأطفال دون السن بشكل مختلف قليلاً، وأشار تقرير حديث إلى أن متغير أوميكرون قد يؤدي إلى سعال يصل إلى شعور الطفل بالاختناق.

يعتبر "الخانوق" عند الأطفال في الغالب آمنًا ويسهل تشخيصه ، وفقًا للأطباء ، ولكن يمكن أن يفاجئ الآباء الذين لم يختبروه من قبل، يتجلى هذا في صورة سعال "نباح"، ويحدث التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية بسبب عدوى في الشعب الهوائية العلوية عند الأطفال.

فالأطفال المصابون بمتغير أوميكرون، الذي يستقر في الجهاز التنفسي ، هم أكثر عرضة للإصابة بالخناق، وعندما يصاب الطفل بهذا العرض تزداد فرص إصابته بسعال حاد ناتج عن التنفس من خلال مجرى الهواء المتهيج.

الأعراض الأخرى لأوميكرون عند الأطفال

نظرًا لأن الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالعدوى ، فمن المهم البحث عن الأعراض التي قد تظهر بين الأطفال.

كما ورد في التقرير فإن الأعراض هي، الحمى والتهاب في الحنجرة والسعال وآلام الحلق، هي بعض الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها الأطفال، وتعد الحمى وسيلان الأنف وآلام الحلق وآلام الجسم والسعال الجاف من أكثر أعراض أوميكرون شيوعًا عند الأطفال.

تعد أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الأطفال هي اتباع إرشادات الحماية ويجب على البالغين توخي الحذر وممارسة الاحتياطات اللازمة مثل ارتداء الأقنعة وبذل قصارى جهدهم لعدم إحضار العدوى إلى المنزل.