شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الزيتون يقى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع" Medical Express"، أنه يرتبط تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا للكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وقال الموقع: يرتبط استهلاك أكثر من 7 جرامات (1/2 ملعقة كبيرة) من زيت الزيتون يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بالسرطان والوفيات بأمراض التنكس العصبي، والوفيات بأمراض الجهاز التنفسي، وفقًا لدراسة نُشرت اليوم في جريدة The American. وجدت الدراسة أن استبدال حوالي 10 جرام يوميا من الزبدة أو السمن، والمايونيز، ودهون الألبان، بكمية معادلة من زيت الزيتون يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الوفاة.

وأضافت مارتا جواش فيريه، عالمة أبحاث بارزة في قسم التغذية في كلية هارفارد للصحة العامة، والمؤلف الرئيسي للدراسة، النتائج التي توصلنا إليها تدعم التوصيات الغذائية الحالية لزيادة تناول زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى غير المشبعة، مؤكدة، "يجب أن ينصح الأطباء المرضى باستبدال بعض الدهون، مثل السمن والزبدة، بزيت الزيتون لتحسين صحتهم، تساعد دراستنا في تقديم توصيات أكثر تحديدًا يسهل على المرضى فهمها وتنفيذها في وجباتهم الغذائية".

وأوضح الموقع، أنه باستخدام مشاركين من دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المهنيين الصحيين، قام الباحثون بتحليل 60،582 امرأة و 31801 رجلاً كانوا خاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في الدراسة في عام 1990، خلال 28 عامًا من المتابعة، تم تقييم النظام الغذائي عن طريق استبيان كل 4 سنوات، استفسر الاستبيان عن عدد المرات التي استهلكوا فيها أطعمة معينة وأنواع الدهون والزيوت في المتوسط، بالإضافة إلى العلامة التجارية أو نوع الزيوت التي استخدموها في الطهي وأضافوها إلى الجدول في العام السابق، تم حساب استهلاك زيت الزيتون من مجموع 3 عناصر في الاستبيان، وهى زيت الزيتون، المستخدم في تتبيلات السلطة، وزيت الزيتون المضاف إلى الطعام أو الخبز، وزيت الزيتون المستخدم في الخبز والقلي في المنزل، حيث إن ملعقة واحدة تعادل 13.5 جرام، تم حساب استهلاك الزيوت النباتية الأخرى بناءً على العلامة التجارية للزيوت التي أبلغ عنها المشاركون ونوع الدهون المستخدمة في الطهي في المنزل، اعتمد استهلاك السمن والزبدة على الكمية المضافة على الخبز والقلي في المنزل، كما تم حساب كمية الألبان والدهون والمغذيات الأخرى.

وجد الباحثون أن استهلاك زيت الزيتون زاد من 1.6 جرام يوميا في عام 1990 إلى حوالي 4 جرام يوميا في عام 2010 ، بينما انخفض استهلاك المارجرين" السمن أو الزيوت المهدرجة" من حوالي 12 جرام يوميا في عام 1990 إلى حوالي 4 جرام يوميا في عام 2010، وظل تناول الدهون الأخرى مستقر.

تم تصنيف استهلاك زيت الزيتون على النحو التالي: أبدًا، أو أقل من مرة في الشهر.

غالبًا ما كان المشاركون الذين لديهم استهلاك أعلى لزيت الزيتون أكثر نشاطًا بدنيًا، وكانوا أقل عرضة للتدخين وكان لديهم استهلاك أكبر للفواكه والخضراوات مقارنة بمن لديهم استهلاك أقل لزيت الزيتون، كان متوسط ​​استهلاك إجمالي زيت الزيتون في أعلى فئة حوالي 9 جرام يوميا عند الأساس وشمل 5% من المشاركين في الدراسة.

وقال الموقع، عندما قارن الباحثون أولئك الذين نادرًا ما يستهلكون زيت الزيتون أو لم يستهلكوه مطلقًا، كان لدى أولئك الذين في فئة الاستهلاك الأعلى خطرًا أقل بنسبة 19% للوفيات القلبية الوعائية، و 17% أقل لخطر الوفيات بالسرطان، و 29% أقل للوفيات التنكسية العصبية، و 18% أقل للوفيات التنفسية، ووجدت الدراسة أيضًا أن استبدال 10 جرام فى اليوم من الدهون الأخرى، مثل المارجرين" السمن الصناعى، والزبدة، والمايونيز، ودهون الألبان، بزيت الزيتون كان مرتبطًا بنسبة 8-34 % أقل من مخاطر الوفيات الإجمالية والخاصة بالسبب، لم يجدوا ارتباطات ذات دلالة عند استبدال زيت الزيتون بزيوت نباتية أخرى.

قالت مارتا جواش فيريه، انه من المحتمل أن يكون استهلاك زيت الزيتون المرتفع مؤشراً على نظام غذائي صحي شامل.