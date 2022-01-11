شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:إصابات كورونا تتجاوز 305 مليون ووفاة 5.48 مليون حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم يتجاوز 305 مليون ، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقالت المنظمة، زاد عدد الحالات المؤكدة 1736233 خلال اليوم الماضي، مضيفة، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 305 ملايين حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 5.48 مليون حالة.

وأوضحت، إنه تم تسجيل ما يصل إلى 305،914،601 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد و 5،486،304 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وزاد عدد الحالات المؤكدة بمقدار 1.736.233 حالة خلال اليوم الماضي وزاد عدد الوفيات بمقدار 4029.

تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة المسجلة في جميع أنحاء العالم في يوم واحد منذ بداية الوباء في 6 يناير، عندما تم تقديم معلومات حول 2،741،367 حالة كورونا إلى منظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة، تستند إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى بيانات مؤكدة رسميًا من البلدان.

تم تجاوز عتبة 300 مليون حالة في 8 يناير، من 250 مليون - في 9 نوفمبر، و من 200 مليون في 5 أغسطس، كما تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة (59138.083) ، تليها الهند (35707277) ، والبرازيل (22499525) ، والمملكة المتحدة (14475196) وفرنسا (11823.789). تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (830334) ، تليها البرازيل (619937) والهند (483936) وروسيا (316904) والمكسيك (300303).