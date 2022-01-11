شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد غدًا حول متحورات كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب الاقليمى لشرق المتوسط، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، حول مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط والمتحورات الجديدة المنتشرة فى بعض بلدان العالم، وذلك بعد غدا الخميس.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط

والدكتورعبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.