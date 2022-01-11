شكرا لقرائتكم خبر عن خلل الصفائح الدموية يسبب النزيف والسبب بعض الأدوية والأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصفائح الدموية هي نوع من أنواع خلايا الدم التي لها دور مهم في التئام الجروح وعند حودث خلل بعا يزداد فرص الإصابة بجلطات الدم، ولها أضرار عديدة في حالة التعرض لاضطراب بها ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع " "onlymyhealth".

أوضح التقرير، أنه يحدث ضعف أو اضطراب في الصفائح الدموية بسبب ثلاث عوامل وهي:

- الأدوية.

-الإصابة بالأمراض .

-نوعية الغذاء.

فيمكن أن تؤثر المكملات أو المنشطات علي الصفائح الدموية نتيجة لحدوث خلل في وظيفتها، و يتأثر الجسم ويقوم بإرسال إشارات للمخ لمعرفة حقيقة هذا الخلل في محاول لحالها.

وهناك بعض الأدوية المسببة لحدوث اضطراب في الصفائح الدموية، ومنها:

- أدوية الربو.

- مضادات حيوية.

- مضادات الاكتئاب.

- أدوية العلاج الكيميائي.

كيف يمكن علاج اضطراب وظيفة الصفائح الدموية ؟

عند حودث اضطراب في الصفائح الدموية يزداد فرص الإصابة بالنزيف، ولذا يجب السيطرة عليه عن طريق أخذ أدوية وقف النزيف والخضوع لعلاج لضبط دور الصفائح الدموية في الجسم، وهذا الأمر يتم عن طريق الذهاب لطبيب أمراض دم، فمن دورة تنظيمها والحد من تعرضها لاي اضطراب.