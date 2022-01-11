شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل مشروب الليمون الساخن علاجا لنزلات البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فصل الشتاء يصاب الكثير من الناس بالزكام ويلجأ البعض بعد ذلك إلى الأدوية للسيطرة على الأعراض، لكن جميع الأدوية تقريباً لها أيضاً آثار جانبية غير مرغوب فيها وينصح عادة بالعلاجات المنزلية البسيطة، لكن ليس كل هذه العلاجات تعمل بكفاءة ضد المرض عندما يكون حادا، إذ أنها تعمل بشكل وقائي، نقل موقع "هايل براكسيس"، الألماني بأن الليمون الساخن علاج منزلي لنزلات البرد ولكن لماذا هذا الشراب صحي جدا.

الليمون الساخن هو عصير ليمون في كوب ماء ساخن محلى بقليل من العسل يوفر المشروب فيتامين سي ومواد مضادة للالتهابات والجراثيم، ولكن التأثير الإيجابي لفيتامين سي أقل فائدة في حالة الإصابة بنزلة برد، بل له تأثير وقائي أكثر من خلال دعم جهاز المناعة.

ومع ذلك فإن فيتامين سي شديد الحساسية للحرارة لذلك، يجب تعبئة عصير الليمون بالماء البارد حتى يتم الاحتفاظ بمزيد من فيتامين سي ثم يسخن المشروب إلى درجة حرارة الشرب، أي يكون ماء فاترا وليس ساخناً يجب أيضًا عدم تسخين العسل لأكثر من 40 درجة مئوية حتى يتم الاحتفاظ بمكوناته.

الراحة وتناول الكثير من السوائل

عندما تصاب بنزلة برد، من المهم أن يحصل جسمك على قسط كبير من الراحة حتى يتمكن جهاز المناعة من التركيز بشكل كامل على مكافحة الفيروسات، لذلك من الأفضل البقاء في السرير لبضعة أيام، بالإضافة إلى الراحة يحتاج الجسم إلى الكثير من السوائل في حالة الإصابة بعدوى الانفلونزا، بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، فهذا يعني حوالي 2 إلى 2.5 لتر في اليوم. من الأفضل شرب ماء صافٍ أو شاي أعشاب أو عصير فواكه خفيف.

يقول بعض الناس إن نزلة البرد تستمر سبعة أيام مع العلاج أو حتى بدونه، ولكن وجد الكثيرون أن بعض العلاجات لا تخفف الأعراض الفردية فحسب، بل تقصر أيضاً من مدة الأعراض، على سبيل المثال، تعتبر حمامات البخار والاستنشاق من العلاجات المنزلية الفعالة ضد نزلات البرد يمكن لشطف الأنف أيضاً أن يخفف من انسداد الأنف، ويمكن أن يساعد الشاي الممزوج بالزعتر والمريمية والينسون على منع السعال.