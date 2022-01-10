شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ليست صحية كما تعتقد.. منها المنتجات الخالية من الجلوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، هناك دائمًا احتمال أن المعلومات التي تتلقاها غير صحيحة، خاصة عندما يتعلق بالأمور الطبية والصحية، في مثل هذه الحالات يُفضل رجوعك دائمًا إلى الطبيب، حيث أدت الزيادة في مشاركة المعلومات الخاطئة إلى الكثير من الاتجاهات غير الصحية، وهناك العديد من الأطعمة التي تعتبر غير صحية في الحقيقة ولكن بسبب شعبيتها بين الناس يشاع عنها أنها صحية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".





أطعمة خالية من الجلوتين

عندما تتوقف عن تناول منتجات الجلوتين، قد تشعر بجوع أكثر وقلة في النشاط، حيث يؤدي تغيير نظامك الغذائي بالكامل ونمط حياتك فجأة إلى حدوث الكثير من المشكلات الصحية مثل الغثيان وآلام الرأس والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

قد تواجه زيادة أو نقص مفاجئ في الوزن، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في القناة الهضمية مثل الإمساك، لذلك يجب أن تتم عملية سحب المنتجات الخالية من الجلوتين من نظامك الغذائي ببطء، حيث تقوم ببطء بالتوقف عن منتجات الجلوتين واستبدالها بأخرى صحية.

الحبوب الغنية بالسكر

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ولكن غالبًا ما نتناول أطعمة غنية بالسكر المكرر في هذه الوجبة وهذه من أسوأ العادات التي نتبعها، حيث يقوم العديد من الآباء بإطعام أطفالهم الشوكولاتة والحبوب السكرية على الإفطار دون التفكير في عواقب ذلك.

إن تناول الحبوب السكرية على وجبة الإفطار يوميًا يسبب زيادة الوزن، ويؤدي إلى انخفاض الطاقة، ويسبب العديد من المشكلات الصحية الأخرى، فقد تؤدي الحبوب التي تحتوي على الكثير من السكر إلى الشعور بالجوع بعد فترة وجيزة بسبب زيادة مستويات الأنسولين.

بينما تناول الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة في محتوى السكر، يمكن أن تكون البديل الصحي للحبوب الغنية بالسكر.